アインファーマシーズが展開するアユーラは、ホリデーコレクションとして入浴料「メディテーションバス ディープドロップ」(3,300円)と、ブランド初のアルコールフリーフレグランス「メディテーションオードパルファム ディープドロップ」(5,500円)をこのほど数量限定で発売した。

アユーラのホリデーコレクション2026はチューベローズとラベンダーの香り

30周年を経たアユーラが「アユーラの真価」をテーマにしたコレクション。ブランドを代表する「メディテーションバス」と、新たに挑戦したアルコールフリーフレグランスに、香りの成分“Deep Drop コンプレックス”を配合した。

香りは、チューベローズやラベンダーなどを織りまぜたアロマティックハーブの香り。トップノートはカモミール、ベルガモット、レモン、ローズマリー、リーフグリーン、ミドルノートはチューベローズ、ラベンダー、ミュゲ、ローズ、ラストノートはムスク、ネロリ、アンバー。

乳白色に変わる入浴料「メディテーションバス ディープドロップ」

メディテーションバス ディープドロップは浴用化粧料で、容量は300mL。深緑色の液体がお湯に溶けると乳白色に変わる。エモリエント成分としてホホバ種子油、メドウフォーム種子油、ヒマワリ種子油、コメ胚芽油を、皮膚コンディショニング成分としてチューベロース多糖体、醗酵ローズハチミツ、ヒメフウロエキス、カンゾウ根エキス、クロモジ蒸留水を配合した。

アユーラ初のアルコールフリーフレグランス

メディテーションオードパルファム ディープドロップは、高い圧力で乳化物を微細化する「高圧乳化技術」を採用し、同ブランドの液体フレグランスとして初めてアルコールフリーにした。同社によると、まろやかな香り立ちで、時間とともに移ろいながら穏やかに香りが続くという。

容量は20mL。皮膚コンディショニング成分として、チューベロース多糖体、カミツレ花エキス、ハトムギ種子エキスを配合した。アルコール、鉱物油、防腐剤(パラベン)、合成着色料は使っていない。敏感肌の人の協力によるパッチテストを実施しているが、すべての人に皮膚刺激が起きないわけではないとしている。

価格はいずれも希望小売価格。