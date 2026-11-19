兵庫県淡路市のシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」は、ハローキティの誕生日を祝う「バースデー限定スペシャルパフェ」を11月1日から30日まで提供する。価格は1,700円で、注文者には全5種のバースデーデザインオリジナルカードから1枚をランダムで贈る。

ハローキティのバースデー限定スペシャルパフェとオリジナルカード

HELLO KITTY SHOW BOXは、パソナグループのパソナふるさとインキュベーションが運営する、ハローキティのショーと食事を楽しめるシアターレストラン。バースデー限定スペシャルパフェは、ハローキティの誕生日シーズンに合わせた期間限定のパフェで、ショーの料金は別途かかる。

パフェの注文者には、バースデーイベント限定のバースデーデザインオリジナルカードを全5種からランダムで1枚贈る。絵柄は選べない。

HELLO KITTY SHOW BOXの営業時間

営業時間は、ランチタイムが11時～13時(開場11時、最終入場12時)、カフェタイムが14時～17時。カフェタイムは2部制で、第1部が14時～15時30分(SHOWTIMEは14時30分～15時)、第2部が15時30分～17時(SHOWTIMEは16時～16時30分)。所在地は兵庫県淡路市野島平林177-5。