岩下食品は、11月11日の「岩下の新生姜の日」にちなみ、タニタ食堂本店とタニタカフェのコレド室町店・八丁堀店で「岩下の新生姜フェア」を11月から開催する。岩下の新生姜を使った肉料理の定食やプレートを、店内飲食とテイクアウト弁当で提供する。

8年目の「岩下の新生姜フェア」、会期は店舗ごとに異なる

タニタ食堂での岩下の新生姜フェアは2019年に始まり、今年で8年目。タニタ食堂が岩下の新生姜を使った特別メニューを開発し、今季は主菜と添え野菜、ソースに岩下の新生姜を使った肉料理を用意した。

会期は、タニタカフェコレド室町店が11月2日～12月31日、タニタカフェ八丁堀店が11月2日～12月30日。タニタカフェは年末年始の特別営業に伴い、終了日が変わる場合がある。

タニタ食堂本店は「豚ロースの岩下の新生姜香るねぎみそマヨ焼き」定食

タニタ食堂本店では、週替わり定食として「豚ロースの岩下の新生姜香るねぎみそマヨ焼き～岩下の新生姜おろし添え～」を11月9日～13日に提供する。価格は1,330円で、店内飲食とテイクアウトは同じ価格。

角切りの岩下の新生姜と長ねぎに「タニタ食堂の減塩みそ」とマヨネーズを合わせて豚ロースにのせ、焼き上げた。岩下の新生姜と漬け汁を混ぜた大根おろしと、岩下の新生姜パウダーで香りづけした大学芋風の蒸しさつまいもを添える。日替わりの副菜、副副菜、汁物、ごはんが付き、1定食あたり500kcal前後、野菜量200g前後、食塩相当量3g以下としている。

タニタカフェは月替わりプレート2種

タニタカフェでは、「五種の薬味と発酵食品の養生スープ」付きの月替わりプレートを提供する。価格は店舗によって異なる。

「豚肩ロースの味噌焼き～岩下の新生姜と小松菜のナムルのせ～」は、味噌だれの豚肩ロースに、岩下の新生姜・小松菜・もやしのナムルをのせた一品。提供期間はコレド室町店が11月2日～12月6日、八丁堀店が11月2日～12月5日。

「チキンステーキ～岩下の新生姜とほうれん草のチーズクリームソース～」は、ほうれん草、れんこん、岩下の新生姜と岩下の新生姜パウダーを加えた豆乳チーズソースをチキンステーキに合わせた。提供期間はコレド室町店が12月7日～31日、八丁堀店が12月7日～30日。年末は提供を休止する場合がある。

フェアメニューの注文でイワシカちゃんのサンキューカードを進呈

フェアメニューを注文した人には、岩下の新生姜の公式キャラクター「イワシカ」をデザインしたサンキューカード(非売品、紙製、ポストカードサイズ)を贈る。「1111」にちなみ、イワシカが4人並んだデザイン。各店数量限定で、なくなり次第終了する。

営業時間は、タニタ食堂本店が平日11時～14時(土日祝休業)、タニタカフェコレド室町店が11時～21時(フードのラストオーダー19時30分、ドリンクは20時)、タニタカフェ八丁堀店が8時～17時(ラストオーダー16時30分、日曜休業、年内最終日は15時まで)。