







広島東洋カープ 最新情報



今季限りで広島東洋カープを退団した長谷部銀次投手が18日、自身のインスタグラムを更新。現役引退を発表した。



長谷部は投稿で「昨日行われたトライアウトをもって、野球選手としての現役を引退します」と報告。戦力外通告を受けてから多くの人と対話を重ね、自身と向き合った末に引退を決断したことを明かした。



17日にはバンテリンドームナゴヤで行われた「エイブル トライアウト2026」に参加した長谷部。地元の球場で家族や関係者、ファンの前で最後の登板ができたことへの喜びをつづり、最後と決めたマウンドでは一球一球に思いを込めて投げたと振り返った。



さらに、これまでの野球人生について「苦しいことや悔しいことは山ほどありましたが、これほど素晴らしい野球人生はなかったと誇りをもっていますし全く悔いはありません。そして次は、今まで野球人生で培ってきた経験を日々の糧にしていきたいと思っています。」と心境を明かした。



続けて「「只管只直」真っ直ぐにただひたむきに、という私の座右の銘です。野球人生の中で私の道標となる言葉でした。次のステージでも壁にぶつかり挫けそうになることもあると思いますが、真っ直ぐただひたむきに前進していきます。」と決意を示し、これまで支えてくれた人々への感謝をつづった。



長谷部は中京大中京高、慶応大、トヨタ自動車を経て、2022年ドラフト6位で広島に入団。プロ2年目の2024年に一軍デビューを果たし、5試合に登板して1ホールド、防御率0.00を記録した。



翌2025年も一軍5試合に登板したが、防御率15.19と苦戦。プロ4年目の今季は一軍登板がなく、ファームでも21試合で0勝3敗、防御率9.86にとどまり、10月24日に球団から来季の契約を結ばないことが発表された。



プロ通算では10試合に登板し、0勝0敗、1ホールド、防御率6.57。28歳の左腕はトライアウトを最後の舞台に選び、4年間のプロ野球生活に幕を下ろした。

















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