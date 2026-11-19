だんだんと寒くなってきた今日この頃。冬のイベントに心を躍らせる一方で、「家でも外でも手足が冷える」「洗濯物が乾かない」など、冬ならではのプチストレスに悩まされてはいませんか？ 今回は、「あったかEXPO」で見つけた、この冬使いたいおすすめ温活グッズを紹介します！

【家電】1台3役！ 冬のお悩みに心強い「ドライサーキュレーター」

部屋干しが増える冬。洗濯物がなかなか乾かない……と悩んでいる方も多いのでは？ そんな冬のプチ悩みにおすすめなのが、家電メーカー・アラジンの新商品「Aladdin ドライサーキュレーター」。一見普通の扇風機に見えますが、こちらはなんと通常の「送風」に加えて「温風」と「衣類乾燥」の計3役をこなす、マルチプレイヤーなんです。

衣類乾燥モードでは、温風と強風を組み合わせることで効率的に洗濯物を乾かし、自然乾燥に比べて約83％（※1）も時間を短縮できるのだそうです。さらに、万が一乾燥中に衣類が落下しても自動で電源OFFする「Wシャットオフセンサー」も搭載。洗濯物の真下に設置しても安心して使えるのもうれしいポイントです。

また、温風モードなら、足元をピンポイントで温めたり、広範囲を温める暖房として使ったりすることも可能。お風呂場やキッチンに持ち運べば室内の寒暖差対策にもなりますし、一年中大活躍してくれるアイテムです。

※1 衣類乾燥モード温風「強」運転時、5.5畳相当・室温20℃、湿度約70％、洗濯物2kg相当の場合における自然乾燥比（ブランド調べ）

商品名：アラジン ドライサーキュレーター（※リモコン付き）

価格：オープン価格※店頭予想価格：30,580円前後

【便利雑貨】お出かけ時に大活躍！ カイロにプラスαな機能がついたエコカイロ

冬に大活躍してくれるカイロ。今年は繰り返し使えて経済的、かつ環境にもやさしい“エコカイロ”を選んでみてはいかがでしょうか。

「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」の新商品「ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ」は、エコカイロ兼モバイルバッテリーとして使えるアイテム。持ち手のストラップはタイプCのUSBケーブルになっており、カイロにモバイルバッテリーにケーブルに……と、お出かけ時にいろいろ持ち運ばなくて済むのはうれしいですよね。

冬の静電気に悩まされやすい人には、「使い捨てないカイロ 静電気除去ストラップ付き」がおすすめ。エコカイロに静電気除去スティックが付いたアイテムです。アクセサリーとしてバッグに付けられるので、バッグの中で迷子にならないのもポイント。手元を照らすLEDライト機能も搭載しており、探し物をする際にも便利ですよ。

Life on Products

「ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ」LCAEA024／価格：4,378円

「使い捨てないカイロ 静電気除去ストラップ付」LCAEA023／価格：3,828円

【雑貨＆ファッション】外でも家でもあったかく！ 持ち歩けるヒーター＆高機能レッグウェア

Life on Productsからは、寒がりな方必見の防寒グッズも登場していました。

「充電式ホットウェストウォーマー」と「充電式ホットマルチクロス」は、どちらも極薄ヒーターを内蔵。コードレスで使えて、かつコンパクトにたたんで持ち運べる防寒アイテムです。

家の中はもちろん、外出先でちょっと寒さを感じた時にも便利。オフィスをはじめ、お出かけやアウトドアシーンでも活躍してくれますよ。

Life on Products

「充電式ホットウェストウォーマー」LCAWA022／価格：6,028円

「充電式ホットマルチクロス」LCAWA021／価格：5,478円

身につけるアイテムで注目したいのが、オリジナル繊維やオーガニックコットンを使用したアイテムを展開するブランド「温labo（オンラボ）」。肌あたりにこだわったインナーウェアや着圧ソックスなど、女性のお悩みに寄り添うアイテムがそろいます。

特に注目したいのが、ストッキングと靴下が一体化した「フットカバーストッキング」。冬はストッキングを履いた時の肌あたりや足先の冷えなどが気になりますよね。

こちらはそんな悩みに着目して生まれた商品で、足先・足裏・かかとの部分にオーガニックコットンと遠赤外線繊維を使用。さらに、靴下の編み機でつくることで伝線しにくく仕上げているのだそうです。お仕事シーンはもちろん、冬場にフォーマルなイベントに出席する時にも頼れるアイテムです。

【グルメ】食べて温まる！ 人気もつ鍋店のスープ&出汁

冬といえば鍋！ 今年ももつ鍋専門店「博多もつ鍋やまや」から、「博多もつ鍋やまや もつ鍋スープ（あごだし醤油味）」が販売されます。

自宅でお店さながらの本格もつ鍋を楽しめると人気の商品。シメはちゃんぽん麺にしても、溶き卵を加えて雑炊にしてもおいしくいただけます。また、「うまだし」も累計販売700万個超えのヒット商品なのだとか。そのままお出汁として使うのはもちろん、だしパックの中身を出して万能調味料として使うのもおすすめだそうです。

がっつり料理をする気力がない日でも、「うまだし」にうどんを入れて食べるだけで満足ごはんが完成しますよ。

博多もつ鍋やまや もつ鍋スープ（あごだし醤油味）／430円

うまだし（30包）／2,052円

進化した“あったかグッズ”で、冬の毎日を快適に

部屋干し対策もできるサーキュレーターや、モバイルバッテリーにもなるカイロなど、今年の温活アイテムは「＋αの機能」を備えたアイテムばかり。

ライフスタイルや気になるお悩みに合わせて取り入れることで、冬の暮らしがぐっと快適になるはずです。ぜひお気に入りのアイテムを見つけて、心も体もポカポカな冬を過ごしてくださいね。