「リハビリはすごい順調にきていて、試合的にはもっと早く投げられたんですけど、技術というか、リハビリの中で痛みを庇ったり、技術とかのズレが起きてそこを修正するのに時間がかかりました。後半に合わせて行こうとコーチの方と話して、そこでうまく後半戦に持っていけたのは良かったかなと思います」

ロッテ育成・武内涼太は今季をこのようにまとめた。

武内は昨年7月18日に群馬県館林市内の病院で、『右肘内側側副靱帯再建術および右肘クリーニング術』を行った。

リハビリ期間中について武内は「トミー・ジョン手術を受けたいろんな先輩から聞きましたけど、結局痛いのは痛いので絶対に。そこの痛みとどう向き合うかを言われていたというか、話していた、僕は早めに痛みが取れてきて、今は結構違和感なく投げられているので、だいぶ回復が早いのかなと思います」と振り返った。

8月26日のDeNA二軍戦でトミー・ジョン手術明け、二軍公式戦初登板を果たした。2－7の7回から登板した武内は、先頭の井上朋也に1ストライクから投じた2球目、外角高めのボールになったが155キロを計測。その井上朋に対して、3ボール2ストライクから140キロのカットボールで空振り三振に仕留めた。

「カットと言われればカットですし、速いスライダーと言われれば、速いスライダーと呼んでいるんですけど、僕の中ではカットと言っていますね。一番ゾーンに投げられているボールですし、自分の中で信頼を持っています。そこがゾーンに入ってきてうまくこの前も抑えられたので、そこを中心になる球かなと思っています」

武内は続く関根大気を3ボール2ストライクから投じた6球目の142キロカットボールで二ゴロ、成瀬脩人にセンター前に運ばれたが、東妻純平を1ボール1ストライクからの150キロのストレートで二ゴロに打ち取り、復帰後二軍公式戦初登板は1回・19球を投げ、1被安打、1奪三振、無失点だった。

「これまでの結果的にもうまくいっているところもあると思うので、ホッとしている気持ちがでかいですね」

武内は続く9月2日の広島との二軍戦でも1回・15球を投げ、2奪三振、無失点に抑えた。9月25日のオイシックス戦で、1回3失点で敗戦投手になったものの、今季ファームでは3試合・3回を投げ、イニングを上回る4奪三振、防御率9.00。10月に行われたみやざきフェニックス・リーグでも4回を投げ、7奪三振。

復帰後、三振を多く取れている要因について「変化球の安定感ですかね。変化球の精度はすごい去年、一昨年と比べてすごく良くなったかなと思います」と説明。

変化球の安定感はカットボールだろうかーー

「カットボールだったり、カーブの制球面、精度が上がったかなと思います」

育成選手でありながら、都城秋季キャンプにも参加した。来季は「まず試合で投げ続けるというのが大事。僕の課題というか、コントロール面で試合に投げられないというのを無くしたいというか、ずっと投げ続けてそこで結果を求めたいと思っています」と力を込めた。

取材・文＝岩下雄太