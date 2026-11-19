アーセナルは、ライプツィヒのノルウェー代表FWアントニオ・ヌサとブレントフォードのドイツ代表FWケヴィン・シャーデの獲得を検討しているようだ。18日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。

アーセナルは今年夏の移籍市場で攻撃陣の補強に動き、レアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールや、アトレティコ・マドリードのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスの獲得に動いていたと報じられていた。

イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じたところによると、アーセナルは依然として攻撃陣を補強したい意向であり、特に左ウイングを重視しているとのこと。そして同クラブは、ライプツィヒのFWヌサとブレントフォードのFWシャーデをリストアップしているという。一方で、ヌサはクラブと2029年6月までの契約を結んでおり、契約解除条項が含まれていないことから、高額な移籍金を支払う必要性が指摘されている。

現在24歳のヌサは、2024年8月にクラブ・ブルッヘからライプツィヒに移籍し、すぐに主力に定着。今シーズンは公式戦15試合で6ゴール8アシストを記録しており、ノルウェー代表としても通算36試合に出場して10ゴール10アシストという成績を残している。

また、現在24歳のシャーデはブレントフォードと2028年6月までの契約を結んでおり、昨シーズンは公式戦39試合に出場して9ゴール8アシストを記録。今シーズンは公式戦12試合で3ゴールという成績を残している。

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