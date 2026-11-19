チェルシーからのレンタル移籍でトッテナム・ホットスパーに所属しているウクライナ代表FWミハイロ・ムドリクが、自身のドーピング問題による長期の出場停止処分はウクライナサッカー連盟（UAF）に責任があると主張した。18日、イギリスメディア『BBC』やイギリス紙『イブニング・スタンダード』などが伝えている。

現在25歳のムドリクは2024年12月に行われた通常の尿検査で禁止薬物であるメルドニウムが低濃度で検出され、当初から一貫して故意に摂取したことはないことを主張していたものの、2025年6月にFAのドーピング防止規定違反で告発され、今年1月の聴聞会を経て4年間の出場停止処分を科された。

これを受け、ムドリクは今年2月にスポーツ仲裁裁判所（CAS）へ控訴を行うと、7月31日にCASはムドリクとFAが世界アンチ・ドーピング機構（WADA）の同意を得て、控訴手続きを解決したと発表。さらにFA側もムドリクが即座に競技へ復帰できる状態にあることを明らかにした。

これにより、出場可能となったムドリクは公式戦ではないものの、今夏のプレシーズンで2024年11月28日に行われたUEFAカンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第4節のハイデンハイム戦で615日ぶりにチェルシーの選手としてのプレーを果たした後、今夏の移籍市場最終日に7500万ポンド（約157億円）での買い取りオプション付きのレンタル移籍でトッテナム・ホットスパーに加入。シャフタール・ドネツク時代の恩師であるロベルト・デ・ゼルビ監督と再会したが、ここまで足首の負傷の影響で公式戦1試合の出場にとどまっている。

そんなムドリクはウクライナのポッドキャスト番組『ゲスト・オブ・ゴードン』に出演し、改めてドーピング問題は誰に責任があったのかと聞かれた際に「環境、つまりウクライナ代表チーム内の状況だ。本来、あってはならないことだった。これまで公の場では話していなかったかもしれないけど、今ここで言っておきたい」と語りながら、摂取したとされる薬物の存在すら知らなかったことを主張した。

「メルドニウムなんて薬のことは、それまで聞いたこともなかった。東欧でしか手に入らない薬だ。ウクライナでなければ、僕の体に入るはずがない。イングランドにはそのような薬物は存在しないからね」

また、どうやってそれが体内に混入したのかという問いに対してムドリクは「ウクライナ代表チームには管理体制が全く存在しないんだ」と代表チームの体制も批判した。

「クラブチームであれば、アウェイ遠征の際、ホテルのフロアやチーム全体で何が起きているかを管理・監督する担当者が必ずいるものだ。そうした状況に目を光らせている人間がいるはずなんだ」

「でも、ウクライナ代表チームには栄養士がいて、試合の数日前になると、僕たちに錠剤を渡してくるんだ。彼は小さなカップを持ってやってきて、その中に入っている錠剤を全員が飲まなければならないんだ」

さらに、この問題が発覚した当時の心境についてムドリクは「まさに青天の霹靂だった。（陽性反応が出たという）事実が信じられなかった」と自身にとっても衝撃の結果だったと振り返った。

「現実だとは信じられなかった。まるで超高層ビルから突き落とされたような気分だった。夢の中なら地面に激突して終わるかもしれないけど、現実の人生では、ただひたすら転落し続けるような感覚だった。精神的に大きな打撃を受けたよ」

これにより、チェルシーの施設やサービスを利用できなくなったムドリクは、弁護士費用のほか、コンディションを整えるためにコーチや練習場のレンタル、そして個人的な理学療法などに数百万ポンド相当もの大金を費やしたことを明かした。

また、渦中にはUAFのアンドリー・シェフチェンコ会長からのサポートがほとんどなかったことを主張したムドリクは、この件に関する情報が外部に漏れたことについて連盟を非難。さらに、連盟の対応が自身のサッカー復帰を遅らせる要因になったと明かすなど、この問題の責任が代表チームにあることを訴えている。