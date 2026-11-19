マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官に就任したマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、ファンに向けてメッセージを送った。18日、クラブ公式サイトが伝えている。

プレミアリーグ発足以降、クラブワーストとなるリーグ戦8試合未勝利で、降格圏内の18位に低迷しているマンチェスター・ユナイテッドは、12日にマイケル・キャリック監督を解任すると、翌13日に後任としてポチェッティーノ監督を招へいすることを発表した。

アメリカ代表での活動を終えたポチェッティーノ監督は2－0で勝利したハイチ代表戦後にプライベートジェットで直接マンチェスターに移動。グリニッジ標準時の11時30分頃に到着し、クラブの練習拠点であるキャリントン・トレーニング・グラウンドへと向かった。

就任初日の活動を終えた後、ポチェッティーノ監督は「皆さん、こんにちは。マウリシオ・ポチェッティーノです」と切り出しながら、世界中のサポーターに向けてメッセージを送った。

「皆と会えるのを楽しみにしている。皆のことについては、素晴らしい話をたくさん耳にしている。力を合わせ、心を通わせることで、多くの喜びを分かち合えることを願っている。今シーズンは特別なものになるはずだ。皆の応援が、選手たちをピッチ上で奮い立たせ、我々が手にするにふさわしい結果をもたらしてくれるだろう」

また、スペイン語でもメッセージを送ったポチェッティーノ監督は「このメッセージのテーマは団結だ。まさに、マンチェスター・ユナイテッドという名前の通りにね」と団結の重要性を強調した。

「我々は皆、力を合わせて取り組む必要がある。このクラブにふさわしい幸せな瞬間をもたらしたい。そして、選手たちがピッチ上で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、どんなチームにも不可欠な団結を築き上げたいと思っている」