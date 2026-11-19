第45回を迎えた伝統ある大分国際車いすマラソンが11月15日、大分市の大分県立美術館前を発着点とする新コースで開催された。当日は雨予報でスタート直前にも雨が降る不安定な空模様となったが、レース中は本降りになることはなく、熱戦が繰り広げられた。

王座交代、アジア新で圧勝

今大会最大のトピックは、マラソンT34/53/54男子における劇的な王座交代だ。絶対王者として君臨してきたマルセル・フグ（スイス）が２位となり、27歳の金華（ジンホァ／中国）が１時間18分28秒のアジア新記録で優勝を飾った。

レース序盤はフグ、金、鈴木朋樹の３人が先頭集団を形成。ところが、５㎞付近を過ぎた直後、レース展開は一変。金が果敢に飛び出した。10月の愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会でトラック４冠に輝いた圧倒的な力を武器にギアを上げ、２人を一気に引き離す。そこからは完全な「一人旅」。途中まで世界記録を上回る驚異的なラップを刻み、後続を寄せ付けない高速レースを展開した。

当初は王者・フグの後ろにつくレースプランを描いていたという金。しかし、走りながら「自分のペースで思い切り走り、できる限り１人で距離を広げてみよう」と思い立ち、急きょ作戦を変更したという。

中盤以降、後ろを振り返る場面もあったが、すでにフグの姿は視界になかった。折り返し地点でようやくフグとの差を確認すると、そのまま危なげなくフィニッシュ。２位のフグに３分13秒の大差をつける圧勝だった。「すごくうれしかったです。マラソンで初めてマルセル・フグさんに勝つことができたので」と顔をほころばせた。

直前まで風邪による発熱に見舞われ、病み上がりで挑んだにもかかわらず「絶好調だった」と振り返る金。終盤にスピードを落としたことで世界記録の更新こそお預けとなったが、新王者の視線はすでにその先にある。

「今回は世界記録を更新するという目標はまったくありませんでした。でも、次は更新してみたいと思っています。自分にとって、今日が新しいスタートです」

盤石だった王者の牙城を崩した圧倒的な走り。新王者の誕生とともに、車いすマラソンは新たな時代へと突入した。

両手でガッツポーズをする金

日本勢のトップでフィニッシュしたのは、３位に入った鈴木だった。しかし、笑顔はない。「うれしくはない」と言い、レースをこう振り返った。

「前半があまりにも速いペースだったので、体力が削られてしまいました。風向きもあまり良くない状況でしたし、これが今の実力かなと思います」

日本のエース鈴木は３位だった

長年、絶対王者・フグの強い背中を追い続けてきた鈴木。それだけに、そのフグが大きく引き離されて敗れる光景を目の当たりにし、頭では理解していても現実をすぐには飲み込めないという複雑な胸中も明かした。

ライバルたちのさらなる進化を痛感した今大会。ロサンゼルス2028パラリンピックを見据え、視線はすでに次なる戦いへと向いている。

「自分が成長しているのに加えて、金（ジン）とマルセルもさらに成長している。この差をどう埋めていけばいいのか。ロサンゼルスまであと２年しかない中で、もう選考はほぼ始まっている状況だと思います。今シーズンが終わってから来年の東京マラソンまで、いろいろなトレーニングを積み、考えながら改めてやっていきたいです」

王座交代の衝撃を胸に刻み、日本のエースは再び前を向いた。

新コースの折り返しがカギに

また、今大会はスタート・フィニッシュ地点の変更が実施された点も大きな注目ポイントだった。従来のコースに比べてアップダウンが減り、スピードが乗りやすくなったことで世界記録の更新も期待された一方、周回コースの導入で折り返しのカーブが増えたため、減速後の立ち上がりが勝負のカギを握ることになった。

レース前、フグも「折り返しが増える。曲がった後、いかに加速できるか」と攻略のポイントに挙げていたが、この新レイアウトへの対応が明暗を分ける結果に。鈴木は「折り返すポイントが分かりにくく、慎重に行ってしまった。そこから引き離された」と振り返り、新コースでの苦戦が先頭集団から脱落する一因となったことを明かした。

前回覇者らトップ選手の一角が不在だったマラソンT34/53/54女子は、パトリシア・イーカス（スイス）が１時間43分12秒で９回目の出場で初優勝。「勝つとは思っていなかった。びっくり」と率直に語った。２位には初出場の24歳、鄧億潤（デンイールン／中国）が続き、日本記録を持つ仲嶺翼は１時間43分35秒で３位に入った。

マラソンT33/52男子では、トラックを主戦場とする佐藤友祈が自己ベストの１時間44分59秒で優勝し、長距離でも進化を示した。

このカテゴリーは、昨年大会を制し、通算５度の優勝を誇る故・上与那原寛和さんが活躍した舞台だ。佐藤にとって上与那原さんは、同じクラスで競い合ってきた特別な存在でもある。

好タイムで優勝した佐藤

レース後、佐藤は２年ぶりのフルマラソンを「終盤はかなりきつかったが、なんとか１位でゴールできてよかった」と総括したうえで９月に練習中の交通事故で亡くなった上与那原さんへの思いを口にした。「今年も一緒に走りたかった。上与那原さんの思いを全部は背負いきれないけれど、関わった人間としてしっかり走り続けていくことが僕にできること」と噛みしめるように語った。

マラソンT51男子は、世界記録保持者のピーター・ドゥ・プレア（南アフリカ）が10連覇を達成した。

ハーフマラソンも激戦になった

直線コースが長くなったハーフマラソンも熱戦が繰り広げられた。男子T34/53/54は20歳の豊田響心が初優勝。２位とデッドヒートを演じて３位になった“大会の顔”でレジェンドの廣道純は「若手に敗れた悔しさはあるけれど、52歳で３位は上出来。体が動く限り走り続けたい」と笑顔で語った。

今大会は、絶対王者の敗北や新コースの導入など、新たな時代の幕開けを強く印象づける大会となった。

text by Asuka Senaga

photo by Hiroaki Yoda