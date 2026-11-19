ピーター・ファレリー監督最新作"I PLAY ROCKY（原題）"（11月20日全米公開）を、邦題『アイ・プレイ・ロッキー 伝説のはじまり』とし、松竹配給にて、『ロッキー』日本公開から50周年を迎える2027年3月12日に日本公開することが決定した。この発表にあわせ、特報とティザービジュアルが公開となっている。

『アイ・プレイ・ロッキー 伝説のはじまり』は、名作映画『ロッキー』（1976）誕生の舞台裏が初めて明かされる≪実話≫に基づく物語。

1976年11月21日、1本の映画が全米公開された。タイトルは、『ロッキー』。当時29歳の無名俳優だったシルベスター・スタローンがわずか3日半で書き上げた、無名ボクサー、ロッキー・バルボアの不屈の物語はハリウッドの常識を覆し、瞬く間に世界中を熱狂させ、全世界興行収入2億2,500万ドル（約666億円 ※当時のレート1ドル＝296円で換算）を記録。その年の第49回アカデミー賞9部門に10ノミネートされ3部門（作品賞、監督賞、編集賞）、第34回ゴールデン・グローブ賞で6部門にノミネートされ作品賞（ドラマ部門）を受賞するなど、数々の主要な映画賞で快挙を成し遂げた。この役でスタローンは観客を魅了し、永遠に人の心を引き付ける世代を代表する俳優のひとりとしての地位を確立。シルベスター・スタローンと『ロッキー』は名実ともに映画史で最も有名なアイコンのひとつとなった。

そして、『ロッキー』の全米公開から50年の時を経て、『ロッキー』誕生秘話が明かされる本作が誕生した。監督は、『グリーンブック』（1918）で第91回米アカデミー賞作品賞を受賞したピーター・ファレリー。逆境や不条理に立ち向かう人間を客観的に、しかし優しいまなざしで描くことに定評があるファレリーが、半世紀を経て明かされる若きスタローンの物語を見事に描き切っている。そして、若き日のスタローン役に抜擢されたのは、本作で映画初主演となる新星アンソニー・イッポリート。実在の人物を演じるという、ともすると表面的なモノマネに陥りがちな難しい役どころを、単なる模倣にとどめず、血の通ったひとりの人間として巧みに表現。誰もが知る唯一無比の俳優の知られざるエピソードに驚きと深みを与えている。

今年9月に第51回トロント国際映画祭で初お披露目された本作は、一夜にしてトロントの観客のハートを掴み、批評家や主要メディアから圧倒的な熱量を持って歓迎された。「映画制作を描いた作品の中でも屈指の出来栄え。本家『ロッキー』に匹敵する」（ScreenRant）、「観客を歓喜させるエンターテインメントの極み。死ぬまでにあと40回は観るだろう」（The Hard Pass）、「アンソニー・イッポリートはスターになるだけでなく、アカデミー賞候補に入るだろう」（Awards Radar）、「主演イッポリートの演技は完璧。ファレリー監督による、観客を魅了するチャーミングな快作！」（Los Angeles Times）と絶賛の声が続々とタイムラインを賑わし、米レビューサイト"Rotten Tomatoes"では、先行上映を鑑賞した観客のスコアが98％フレッシュ、批評家支持率88％という（2026年11月12日時点）高評価を獲得し、公開を待ちわびるファンの期待も最高潮に達している。

本作は、『ロッキー』北米公開から50周年という記念日である11月21日の前日に全米公開を迎える。全米公開に先駆けて、今月6日にロサンゼルス、ニューヨーク、フィラデルフィアの3都市7劇場で先行上映が行われたが、主要メディアからも「絶対に外せないポイントを完璧に押さえている」 （TIME） 、「主演イッポリートの演技は完璧。ファレリー監督による、観客を魅了するチャーミングな快作！」（Los Angeles Times）、「ハリウッド神話としての魅力に満ちた物語だ」 （The Guardian） と絶賛の声が続々届いている。

主演のアンソニー・イッポリートは、00年代半ばから子役としてのキャリアをスタートさせ、これまでドラマを中心にキャリアを重ねてきたが本作が自身初の主演作となる。キャスティングの承認権があったシルベスター・スタローン本人も「彼以上の人物は見つからないだろう」と太鼓判を押した。スタローンがインタビューで「『ロッキー』の前日譚を映画化することに関心がある」と話しているのを聞いたイッポリートは、企画発表前にも関わらず、祖母の地下室にサンドバッグを買って吊るし、自分がロッキーに扮したオーディションテープを撮影したという。また、『ロッキー』以前の彼の初期の作品を研究。作品が動き出す2年も前からスタローン役への並々ならぬ情熱を、行動で示していたのだ。そうして役を射止めた後も、体重を18kg増量し、一度たりとも妥協することはなかった。無名俳優のアンソニー・イッポリートは、半世紀前にスタローン本人が『ロッキー』のために示したように、不屈の精神でシルベスター・スタローンになったのだ。

この度公開となったティザービジュアルは、『ロッキー』で最も有名なシーンのひとつ、フィラデルフィア美術館の大階段を駆け上がったロッキーが両拳を突き上げるシルエットが目を引くUS版ビジュアルをベースに「夢を掴み取れ。」というロッキーのコピーが添えられている。

あわせて公開された特報では、本家を彷彿させるスタローンのトレーニング・モンタージュシーンからはじまる。無名の俳優スタローンは、極貧生活を送りながら俳優になる夢をあきらめられない。挫折を繰り返しくじけそうになるが、妻・サーシャから「あなたが脚本を書いて。主人公はあなたよ。」と背中を押されたスタローンは、魂を込めた脚本を3日半で書き上げる。配給会社からどんな条件を突きつけられても、「"I PLAY ROCKY"ロッキーをやるのは俺だ」と決して諦めることを知らなかったーー。フィラデルフィア美術館の"ロッキーステップ"を駆け上がって両拳を突き上げる、映画史に残る屈指の名シーンで締めくくられ、ロッキーのテーマ曲"Gonna Fly Now"の力強いフレーズも相まって、感動的な特報となっている。

また、日本国内でも『ロッキー』公開50周年を記念したイベントが決定している。日本初となる『ロッキー』シネマコンサートが12月18日、東京国際フォーラム ホールAで開催される。大スクリーンでの上映とオーケストラの生演奏が融合する、圧倒的臨場感の映画体験を届ける。