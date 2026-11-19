江口洋介と松嶋菜々子が主演を務めるフジテレビ系ドラマ『救命病棟24時』(毎週月曜21:00～ ※TVer、FODで配信)の第6話が、16日に放送された。

孤高の天才救命医・進藤一生(江口)と、かつて彼の下で学んだ小島楓(松嶋)が、救命救急の最前線で命と向き合う姿を描く同ドラマ。第6シリーズとなる今作では、働き方改革や世代間の価値観の違いなど、時代とともに変化する医療現場の課題に切り込みながら、医師として失ってはいけないものを、令和の今だからこそ問いかけていく。

第6話で焦点が当たったのは、進藤の昔ながらの仕事ぶりに反発する救命医・鳥羽野椿(宮野真守)の葛藤。なぜ、令和のルールを守ってきた鳥羽野が、進藤に強い対抗心を抱くのか。その人物描写から見えてきたのは、平成の医療ドラマが持つ熱量と、令和の医療現場のリアリティーを融合させた、今作ならではの新しさだった。

進藤を慕う若手医師たちが、鳥羽野の価値観を揺さぶる

これまでも言及してきたが、ここまで長く続くシリーズであっても、私が今作に求めるのは、今描かなければならない確固たるテーマと、医療ドラマとしての新しさだ。その点において、この第6話は実にバランスが良かった。

若手医師たちの成長を丁寧に描き、それぞれの道を歩み始めたその先に、今作は何を見せるのか――。そんな関心を抱いていた中迎えた第6話で鮮烈だったのは、進藤の令和らしくない精神、つまりワークライフバランスやコンプライアンスを無視したやり方に反発する鳥羽野が、実は若い医師たちから慕われている進藤の姿に直面するという構図だ。

第4シリーズでも、進藤の天才性ゆえに、周囲の医師たちがその能力についていけず、不和が生じるというテーマが描かれていた。しかし、第6シリーズでは、その天才性に加え、コンプライアンスを顧みない振る舞いがあるにもかかわらず、令和の若い医師たちが進藤を慕ってしまっている…。だからこそ、鳥羽野が嫉妬にも似た感情を抱いてしまう。その構図が、これまで描かれてきたテーマをさらに重層的なものにしていた。

確かに、これまでの鳥羽野の描かれ方からすると、進藤の過去を探り、その弱みを見つけて蹴落とそうとするその動機が、嫉妬なのか？とする見方もあるだろう。しかし、鳥羽野は決して悪役ではなく、また、悪い医師として描かれてきたわけでもない。令和の医療現場における礼節やルールを守り、窮屈さを感じながらも、過去の働き方を知ったうえで、今の時代に適応しようと努力してきた人物だ。

それにもかかわらず、進藤の登場によって、自分が積み重ねてきたものを否定されたように感じたのなら、それはれっきとしたアイデンティティーの喪失だ。進藤に執念にも似た、一矢報いたいという気持ちが芽生えるのも、無理はない。

“救命病棟”らしさを失わず、令和の新しさを描く

早い段階から令和の若い医師たちが進藤を慕う構図が成立していたことも、鳥羽野にとっては大きな誤算だっただろう。これまで丁寧に積み重ねてきた自分のやり方が、進藤の存在によって否定されたように感じてしまったのだ。

だからこそ、鳥羽野には、「はたから見るとなぜ?」とも思えるほど、進藤への憎悪にも似た感情が出来上がってしまったのだろう。そしてそれは、今のリアリティーだとも私は感じた。

また、新鮮だったのは、今シリーズの肝ともいえる、次々に展開される緊迫感のある処置シーンだけでなく、楓の立場から、さまざまな医師たちと対話し、働き方に気を配り、コンプライアンスにも配慮しながら奔走するシーンが多く挿入されている点だ。

かつては、医療シーンを映すだけで盛り上がるという側面もあった。しかし今作では、令和ならではの配慮や葛藤を丁寧に挟み込みながら、やはり最後には緊迫した救命シーンでも魅せてくれる。平成の医療ドラマが持つ熱量と、令和の医療現場のリアリティー。その二つが見事に融合した、ハイブリッドな『救命病棟24時』なのだと、改めて実感させられた。

さて、ここまでで、すでに主要人物たちのエピソードは一通り描き切ったようにも見える。果たして第7話からの後半戦を、どんな軸で見せていくのか。今作がこの先、どのような展開を用意しているのか、楽しみだ。