ボーネルンドは2026年11月20日(金)～12月25日(金)、クリスマスフェア「BorneLund Christmas 2026」を全国のボーネルンドショップ(一部店舗を除く)とオンラインショップで開催する。テーマは「贈るワクワクが、人生を豊かにしていく。」。

ボーネルンドのクリスマスフェア「BorneLund Christmas 2026」

購入特典にミニチュアカーやクリスマスのパズル

全国のボーネルンドショップでは、11月20日から6,600円以上購入した人に、ミニチュアカー「メルセデス AMG GT4」をプレゼントする。オンラインショップでは11月2日から開始している。いずれも先着順で、なくなり次第終了となる。

購入特典のミニチュアカー「メルセデス AMG GT4」

公式オンラインショップでは、11月2日から11,000円以上購入した人に「100ピースパズル クリスマスマーケット」をプレゼントしている。パズルの種類は選べず、先着順でなくなり次第終了する。

限定カラーの木琴と、カラータイプの積み木

年齢別のおすすめギフトには、木琴「おさかなシロフォン 赤」が登場。専門家が調律した木琴で、小さい子どもにもたたきやすい幅広の鍵盤が特徴だ。昨年に続く限定カラーで、全国の対象20店舗とオンラインショップで数量限定販売する。

「オリジナル積み木 S カラー」は、小さな手でもつかみやすいSサイズの積み木に新たに加わったカラータイプ。色の組み合わせを楽しみながら遊べる。

新たにカラータイプが登場した「オリジナル積み木 S カラー」

ごっこ遊びや組み立て遊びのギフトにも特典

「キッチンセンター」は、カチカチと回せるつまみや、実際に水を入れられるシンクを備えたキッチンセット。料理道具も付属する。ノベルティとして「ハンバーガーセット」または「アイスクリームセット」を用意する。

「マグ・フォーマー ディスカバリーBOX(71ピース)」は、磁石でつながるブロック。14種類の図形に車輪やカーブなどのパーツを組み合わせ、平面から立体まで形づくりを楽しめる。収納BOXと作例を掲載したあそび方冊子が付く。同シリーズを19,800円以上購入すると、タイヤの向きを変えられる特別パーツ「トランスフォーム・ホイール」がもらえる。

「クアドリラ ファニーファンクションセット」は、ブロックとレールでビー玉転がしのコースをつくるセット。同シリーズを15,400円以上購入した人には、「トリック・アクションキット」をプレゼントする。

六本木ヒルズ店で未就学児向けクリスマス会

六本木ヒルズ店(本店)では、12月15日(火)・22日(火)に「ボーネルンドのクリスマス会」を開催する。シロフォン音楽隊との演奏会や、かんてんネンドなどの素材を使ったクリスマスモチーフのカップケーキづくりを行う。

時間は各日14:00～15:00、16:00～17:00。対象は3歳～未就学児で、定員は各回先着8組、参加費は3,300円。参加特典としてボーネルンドのあそび道具と、12月末まで使える六本木ヒルズ店限定10％OFFクーポンが付く。

申し込みはPeatixから。詳細は店舗ブログまたはInstagramで案内する。

クリスマスの装飾が施された店内

赤ちゃんと楽しむ手遊びや撮影会も

同店では「12月限定！赤ちゃんとプレイタイム クリスマスバージョン」も開催する。クリスマスソングに合わせた親子のスキンシップや手遊びを楽しみ、最後に撮影会を行う。

開催は12月の毎週木・金曜日(祝日を除く)の11:00～12:00で、月齢によって開催日が異なる。対象は0歳児(3カ月～12カ月前後)とその保護者。定員は各回先着8組で、参加費は12月限定特別価格の3,300円。参加特典としてボーネルンドのあそび道具とベビースムージーが付く。

申し込みはPeatixから。詳細は店舗ブログまたはInstagramで案内する。

赤ちゃんと保護者が参加するワークショップの様子

あそび場では次回の時間制料金などが50％OFFに

あそび場では「また来てね！クーポンキャンペーン」を実施している。時間制利用または1DAYパスを当日精算した人に、次回の割引情報を印字したレシートを渡す。

対象はキドキド12店舗(よみうりランド店・グランツリー武蔵小杉店・プライムツリー赤池店を除く)、プレイヴィル3店舗(ANNEX 大浜公園店を除く)、リポビタンキッズ PLAYLOT by BørneLund(Fチケは対象外)。

会計翌日～翌月末日までに発行店舗でレシートを提示すると、子ども・大人の時間制基本料金、ベビー時間制料金、延長料金が50％OFFになる。各種フリーパスの購入は対象外。レシート1枚につき1回限り有効で、他店舗では使えない。割引利用対象外日はレシートに記載する。

ボーネルンドのあそび場で遊ぶ子どもたち

おすすめギフト5商品の価格・対象年齢

「おさかなシロフォン 赤」は13,750円。対象年齢は1歳半～5歳頃。全国の対象20店舗とオンラインショップで数量限定販売する。

「オリジナル積み木 S カラー」は13,200円。対象年齢は1歳～4歳頃。

「キッチンセンター」は17,050円。対象年齢は2歳～5歳頃。料理道具が付属し、ノベルティは「ハンバーガーセット」または「アイスクリームセット」。

「マグ・フォーマー ディスカバリーBOX(71ピース)」は19,800円。対象年齢は3歳～7歳頃。14種類の図形や車輪、カーブなどのパーツに加え、収納BOXとあそび方冊子が付属する。シリーズ購入特典は19,800円以上の購入が条件。

「クアドリラ ファニーファンクションセット」は15,400円。対象年齢は4歳～8歳頃。ブロックとレールを組み合わせて遊ぶセットで、シリーズ購入特典は15,400円以上の購入が条件となる。

店頭ではインストラクターがプレゼント選びをサポート

全国のショップにはインストラクターが常駐し、子どもの個性や特性、発達段階に合わせたプレゼント選びを提案する。オンラインショップでは年齢・カテゴリー別の提案に加え、クリスマス準備に向けたあそびのアイデアも発信する。

フェアの詳細はクリスマス特設サイト、あそび場の割引特典はキャンペーン特設サイトで確認できる。