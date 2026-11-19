福井県最北部の九頭竜川河口にある町・三国。名勝の東尋坊にほど近く、背後に“関西の奥座敷”として知られる芦原温泉が控えたこの地は、古来「三国湊（みくにみなと）」と呼ばれ、北前船の重要な寄港地、さらには日本海最大級の交易港として繁栄してきた。

歴史の香り豊かなこの三国に2022年10月、観光まちづくりによる地方創生を目指すNTT西日本グループ会社「Actibaseふくい」が設立された。同社は町中に残る古民家を活用した宿泊施設の運営事業・レストラン事業を柱に、歴史と伝統にあふれた三国の町歩きをガイドするアクティビティ、三国湊の価値向上をサポートする発信・ブランディングなどを手掛けている。

このほど、同社が運営する町家ホテル「オーベルジュほまち 三國湊」が観光アワード「Forbes JAPAN Destinations of the Year 2026」の「The 30 Collection」に選出されたというので、さっそく現地を訪れ、キーパーソンに話を聞いてみた。

オーベルジュほまち 三國湊のフロント棟のロビーで、Actibaseふくい社長の樋口佳久さん（中央）、オーベルジュほまち 三國湊総支配人の仁科裕さん（右から2人目）ほか、関係者のみなさん

NTT西日本が三国湊の観光まちづくりに取り組む理由

オーベルジュほまち 三國湊は、三国に残る空き町家を活用し、町全体を一つのホテルに見立てる「分散型ホテル」として2024年に開業した。NTT西日本の旧三国電話交換所局舎を改装したフロント棟、町中に点在する9棟・計16室の宿泊棟、古民家を改装したレストランで構成されている。

オーベルジュほまち 三國湊のフロント棟。かつての局舎を改装したものだ

Actibaseふくい社長の樋口佳久さんに、三国湊の観光まちづくりにかける思いを聞いた。

「三国は歴史、文化・伝統、自然、産物に恵まれ、何より三国を愛し大切に思う地域の『人』がいます。これらの宝物に囲まれた三国湊の価値を『磨く』『つなぐ』『発信する』ことで、観光客には『上質な異日常』を感じられる世界が憧れる町に、また住民の皆さんにはこれまで以上に誇りを持てる町にしたいというのが、私たちの思いでありチャレンジです」

三国湊は江戸時代、北海道から大阪までを結ぶ北前船の重要な寄港地として繁栄した。最盛期には半年で2000艘もの船が出入りし、米や、この地方特有の青緑色の石材である笏谷石などが運ばれた。町には商家や蔵屋敷が立ち並び、花街も栄えた。現在も古い町並みが残り、三国節や北陸三大祭の一つとされる三国祭など、当時から続く文化が受け継がれている。

しかし、かつて繁栄した三国湊も、時代の変化とともに賑わいを失っていった。

「NTT西日本は、もともと地域とともに育ってきた会社です。弱っていく地域社会の姿に強い危機感を覚え、2019年の事業計画で、地域に立脚し、地域とともに発展していくことを打ち出しました」と樋口さんは語る。

地域の課題解決を自治体や住民だけに任せるのではなく、民間企業としても積極的に関わり、持続可能な地域づくりに貢献したい。こうした思いから、Actibaseふくいが設立されたという。

町全体をホテルに、古民家を生かした地域創生

9棟の宿泊棟とレストラン、フロント棟は約2kmの徒歩圏内に点在し、町全体で宿泊客をもてなす仕組みとなっている。

樋口さんが挙げた3つのポイントのうち、「磨く」では、宿泊棟やレストランとして活用する町家の外観・内装を可能な限り残し、かつて使われていた調度品なども生かして改装した。観光客が三国の歴史や文化、人々の暮らしに触れながら滞在できるよう工夫している。

三国湊の町中に点在するオーベルジュほまち 三國湊の宿泊棟。いずれも古民家を改装したものだ

実際に宿泊棟の一つを訪れると、越前焼や越前塗が置かれ、以前の住人が壁に貼っていたものも生かされていた。宿泊棟は地元住民が暮らす民家と隣接しており、運営には地域の協力が欠かせない。樋口さんは、想像以上の協力が得られているとして、次のようなエピソードを紹介した。

「例えばある宿泊棟では、隣の民家からお風呂が見えてしまうということで、わざわざその民家の方が自費で窓をふさぐなど改修までしてくれました。また別の宿泊棟では、屋外テラスの向こうがすぐ別の民家となっているので、こういった場でも地元の方が三国を盛り上げるため、温かい目で協力してくださっています」

レストラン「タテルヨシノ 三國湊」では、地元名物の鯖のへしこをはじめ、地域の食材をふんだんに使ったフレンチを提供している。利尻昆布も使用しており、樋口さんは「北前船の歴史へのオマージュです」と説明。「三国の最高の食材を、世界が認めた料理にしたいとの思いにあふれています」と語る。

旧電話局舎を改装したフロント棟のロビーには、地元の繊維メーカー・セーレンのデジタルプロダクションシステム「ビスコテックス」で再現した歌川広重の「山海見立相撲 越前三国」や、往時の三国湊をしのばせるチラシ、調度品などが飾られている。施設の整備に加え、三国祭への協力や三国神社のライトアップなど、町の価値を高める活動にも取り組んでいる。

オーベルジュほまち 三國湊のロビーに飾られたチラシや調度品、ビスコテックスの広重の絵

「つなぐ」では、三国の観光スポットを巡るガイド付き町歩きを実施し、地域の歴史や伝統をストーリーとして伝えている。さらに、三国神社の特別祈祷、三味線体験、盆栽作り、提灯作り、料亭遊びなど、地元住民の協力を得た体験型アクティビティを通じて、観光客と地域の人々をつないでいる。

「発信する」では、さまざまなメディアを通じて三国湊の魅力とオーベルジュほまち 三國湊をPRしてきた。その結果、「今、行きたい 日本の憧れホテル BEST100」や「JAPAN BRAND COLLECTION 2026」に取り上げられたほか、「ミシュランガイドホテルセレクション」にも2024年から3年連続で選出されている。

空き家探しから始まった地域住民との信頼関係

三国湊の観光まちづくりを支えているのは、地域住民との信頼関係だ。2021年から三国湊のプロジェクトに参加し、2025年7月にActibaseふくいに配属された串田里佳さんも、地域の人々とのつながりを大切にしながら活動を続けている。

Actibaseふくいの串田里佳さん

串田さんがプロジェクトに参加した当初の仕事は、オーベルジュほまち 三國湊の客室として活用する空き家を探すことだった。

「相続や固定資産、建物の構造など、これまでNTT西日本で経験したことがないことばかりで、途方に暮れました。それでも、空き家を提供してくださったオーナーの皆さんは『町のためになるのなら』と快く応じてくださり、本当にありがたかったです」

こうしたオーナーとの交流は、ホテルが開業した現在も続いている。ホテルの販売状況を気にかけてもらったり、三国祭の際には自宅に招いてもらったりと、家族のような付き合いが生まれているという。

「仕事で悩んだときには、自然とオーナーの皆さんのお顔が浮かびます。『貸して良かった』と思っていただけるような仕事がしたいという思いが、一番の原動力になっています」

現在、串田さんが力を入れているのは、三国湊の歴史や文化を生かしたアクティビティの造成だ。

「三国湊には世界的な観光スポットなどはありませんが、この町の歴史や文化を受け継いでいる『只者ではない人』がたくさんいらっしゃいます。そうした方々と観光客をつなぎ、この町に対して愛着や感情的なつながりを持っていただくことを目指しています」

数あるアクティビティの中でも、串田さんが特に勧めるのが「お座敷遊び」だ。

北前船の交易によって栄えた三国湊には花街が形成され、かつては船乗りや商人たちがお座敷遊びを楽しんでいた。現在も三国祭や帯のまち流しなどの行事では、町の人々が三味線や笛、太鼓などを演奏しており、三味線は地域にとって身近な存在となっている。

「先日、お座敷遊びを体験されたアメリカ人のお客様は、芸妓さんや三味線を弾く地方（じかた）の方に『どうやって訓練するのか』『唄の意味は何か』など、次々と質問されていました。この距離の近さ、直接交流ができることこそが三国ならではの魅力だと思います」

観光客に地域の文化を紹介するだけでなく、文化を受け継ぐ人々と直接交流してもらうことで、三国湊への愛着を育んでいく。そうした取り組みを通じて、地域の歴史や文化を次の世代につないでいくことも目指している。

「三国湊の魅力は、地域の方々が大切に受け継いでこられた歴史や文化と、それを残していくために情熱を持って活動されている町の人たちだと思います。この町にあるものをずっと続けていけるように、私たちも一緒に取り組んでいきたいと考えています」

三国湊の取り組みが観光アワードで評価

こうした取り組みが評価され、オーベルジュほまち 三國湊は、観光アワード「Forbes JAPAN Destinations of the Year 2026」（主催：Forbes JAPAN、共催：J-CAT）の「The 30 Collection」に選出された。200を超える候補の中から、日本各地の優れた30の事業者・体験を選ぶもので、審査基準は「文化の進化性」「地域固有性」「循環型のビジネスモデル」「持続可能性（社会・地域との関係）」の4つだ。

樋口さんは、今回の選出について次のように語る。

「地域固有性と循環型のビジネスモデルについては、私たちとしても実践している納得感が大いにありました。一方、文化の進化性と持続可能性については、どう評価されたのかを考えました」

文化の進化性については、三国湊に受け継がれてきた文化や生活様式に込められた思いを、現代的に再解釈することを重視したという。

例えば、三国湊には母屋の前に表屋を設け、道側から見ると平入に見える「かぐら建て」という伝統的な建築様式がある。一説には、商人の町として「二階からお客様を見下ろさないように」という配慮から生まれたもので、樋口さんはこれを「お客様を大切に思う気持ち」と捉え直した。また、三国祭などの祭祀についても、海運業を営む人々の安全への祈りという観点から、現代につながる価値を見いだしたという。

こうした考え方をサービスにも反映してきた。樋口さんは「三国を訪れる人がゆっくり楽しんでいただけるよう、また町の皆さんが喜んでくれるよう」に取り組んできた結果だと話す。

一方、持続可能性については、坂井市などと「三国湊共創プロジェクト研究」の包括連携協定を締結し、地域活性化に向けた事業を展開してきた。多言語対応の音声案内など、地域の魅力を国内外に発信する取り組みも進めている。

樋口さんは、こうした活動を通じて「住民の暮らしと旅行者が求める『異日常』との心地よい共存と感情的つながりの創出、観光を起点とした地域に喜ばれる課題解決への貢献を目指していることが評価されたのでは」と手応えを語る。

取材後には、樋口さん自身の案内で三国湊の名所を巡り、観光客の目線で町の魅力に触れることができた。今回の選出を機に、Actibaseふくいと地域住民、観光客のつながりがさらに広がり、三国湊の価値が高まることを期待したい。