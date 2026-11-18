







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは18日、梅野隆太郎捕手が2027年シーズンに向けて契約更改を行ったと発表した。



梅野は福岡工大城東高、福岡大を経て、2013年ドラフト4位で阪神に入団。ルーキーイヤーの2014年から92試合に出場するなど、長年にわたって阪神の捕手陣を支えてきた。



2018年から2020年には3年連続でゴールデン・グラブ賞を受賞。2019年には129試合に出場し、打率.266、9本塁打、59打点を記録するなど、攻守で存在感を示した。



プロ13年目の今季は27試合の出場にとどまり、73打数16安打、打率.219、1本塁打、4打点。出場試合数はプロ入り後自己最少となった。



今オフには保有していた海外FA権を行使せず、阪神への残留を決断。今季終了時点で一軍通算1132試合に出場し、743安打、46本塁打、309打点を記録している。



来季はプロ14年目を迎える35歳のベテラン捕手。豊富な経験を生かし、再び一軍で出場機会を増やしたいところだ。

















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【了】