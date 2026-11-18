







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ブルペンの一角を担うアレックス・ベシア投手がFAになっている。チームとしては再契約を狙いたいところだが、米メディア『ドジャースネイション』は、争奪戦でコストが高騰すれば見送る可能性があると言及している。



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今季のベシアはキャリアハイとなる72試合に登板。3勝1敗20ホールド3セーブ、防御率2.64と、ブルペンの中心的存在として好成績を残している。



ただ、同メディアは「ベシアの価値は非常に高いが、ドジャースは他球団と同じ条件を提示することには消極的かもしれない。ダグ・マケイン記者は『球団が残留に向けて懸命に動いているのは間違いないが、15球団による争奪戦が起これば、許容できる金額をはるかに超えるところまで価格が高騰する可能性がある。チームはスーパースターに対してなら、相場以上の金額を支払うことをいとわない。一方、そうでない選手に対しては必要以上の金額を支払いたがらない』とみている」と言及。



続けて、「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、彼には全30球団の半数以上が関心を示しており、今オフは激しい争奪戦に発展する可能性が高い。スポットラックは2年契約、平均年俸710万ドルと予測しているが、ロックアウトが迫っていること、関心が高まっていることなどを考えると、その金額を大きく上回る可能性も十分にある」と記している。











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