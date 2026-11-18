







村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、来季も一塁手として打線に名を連ねる見込みだ。同球団はダスティン・メイ投手と3年総額5250万ドル（約83億5000万円）で合意したとされ、打線は村上らが残留して「ほぼ固まっている」と、米メディア『MLBトレード・ルーマーズ』が報じている。

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同メディアのスティーブ・アダムス記者は「ホワイトソックスには、印象的で手頃な若手打者が揃っている」と評価。



一塁の村上に加え、二塁のチェイス・メイドロス内野手、遊撃のコルソン・モンゴメリー内野手、三塁のミゲル・バルガス内野手、左翼のサム・アントナッチ外野手、中堅のトリスタン・ピータース外野手、右翼のブレイデン・モンゴメリー外野手、カイル・ティール捕手が「全員戻ってくる」という。



一塁、指名打者（DH）、右翼には打者を1人加える余地があり、その場合はアンドリュー・ベニンテンディ外野手やブレイデン・モンゴメリーの出場機会が減る可能性もあるとした。それでも同メディアは「打線はおおむね良好だ」と伝えている。



一方、クリス・ゲッツGMは今冬、先発投手の補強を「最優先事項」に掲げていた。



メイは来季を29歳で迎える右腕で、2026年はセントルイス・カージナルスと1年総額1250万ドル（約19億9000万円）で契約し、トレード期限にジョジョ・ロメロ投手とともにミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。











2026年は自己最多の145回2/3を投げて防御率4.70。ブルワーズでは10先発（36回2/3）で防御率5.65だった。



直近2年では278回を投げて防御率4.82、奪三振割合22.2％、与四球割合8.8％を記録し、フォーシームの平均球速は96.9マイルに達する。



ただし故障歴は多い。



2021年にトミー・ジョン手術を受けて2022年まで離脱し、2023年には屈筋腱の断裂で手術。2024年はリハビリに加え、食道の裂傷による手術もあって全休した。



それを踏まえ、同メディアは「投手にとって驚くほど好条件の契約だ」とし、「今回の3年契約は、かつての評価と力強い球種への賭けだ」と分析している。



メイが加わるローテーションには、ショーン・バーク投手、救援から転向するグラント・テイラー投手、ベテランのルイス・カスティーヨ投手、デービス・マーティン投手、アンソニー・ケイ投手らが名を連ねる。ただし同メディアは、メイ自身を含めて「依然として多くの疑問符が残る」と指摘した。



村上らの打線が一定の評価を受ける一方、補強が続く投手陣について、同メディアは「依然として発展途上」との見方で締めくくっている。



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