







圧倒的な戦力を誇りながら、2026年シーズンは優勝まで苦しんだ阪神タイガース。チームをリーグ連覇に導いた藤川球児監督の手腕について、球界のご意見番・広岡達朗氏は厳しい見方を示している。現役時代に中継ぎや抑えとして活躍した経験を生かした投手起用を評価する一方、疑問を呈したのは攻撃面の采配だった。さらに、守備での連係不足や選手育成にも言及している。ヤクルト、西武を日本一に導いた名将は、現在の阪神に何を感じているのか。新著『令和の野球論 憂慮すべき日本野球の未来』（カンゼン刊）から、一部を抜粋して紹介する。





藤川球児は阪神をどういうチームにしたいのかが見えてこない



投打ともに絶対的な戦力を誇っているのに関わらず、優勝するまでに苦しんだ。そんなことを感じた2026年の阪神の戦いぶりである。



25年から監督に就任した藤川球児は、セ・リーグの他の5球団を寄せつけず、この年こそ圧勝した。26年も阪神が圧倒的な強さで勝つと思われていたし、おそらく藤川監督自身もその手ごたえはあったのだろう。強気なコメントが随所に見られた。



実際、シーズンが始まると阪神は強かった。1番を打つ近本光司のケガでの戦線離脱はあったものの、森下翔太、佐藤輝明の3、4番が機能し、彼らが打てばチームは勝利する展開に持っていくことができた。



投手陣に目を向けると抑えの役割を担っていた岩崎優とラファエル・ドリスの高齢化が進んで失敗するシーンが目立つとみるや、若い木下里都と工藤泰成を試合の大事な終盤の場面で起用し、工藤を抑えに据えることができた。



けれども3年前、去年とあれだけ強かった阪神の面影がそこにはない。



私は藤川の采配と指導面に問題があると見ている。彼は引退後、指導者としての経験がなく、いきなり監督になった。それにもかかわらず、就任1年目でいきなりリーグ優勝を果たしたことで、監督としての勉強を怠ってしまったのではないかと思っている。



たしかに中継ぎ、セットアッパー、抑えを見出す能力、投手の適性を見抜く目はある。彼自身、そこを持ち場として働いていたため、自分なりの確立方法というものを知っていたからこそ、木下や工藤といった投手を起用することができたのだろう。



けれども、肝心の攻撃面では、「点の取り方を知らない」この一言に尽きる。



野球で得点を取るには、何も安打や本塁打を打てばいいだけではない。無死、あるいは一死で走者を得点圏に置いた場面では、犠牲フライやスクイズ、はたまた相手の守備陣形を確認して、内野ゴロを打ったって得点は取れる。



野球は相手より1点でも多く得点を奪えば勝てる。そのためにどうするかを日頃からの練習を通じて確認していく必要がある。



26年の阪神は、森下と佐藤の本塁打頼みで得点を奪おうとしていただけに過ぎない。前監督の岡田彰布が、「四球も評価の査定に加えてほしい」とフロントに進言したのは、四球によってチャンスを拡大し、より得点を奪える確率が高くなると考えたからだ。



残念ながら今の藤川監督の采配からは、岡田前監督が築き上げた野球が失われてしまったように感じている。攻撃面での作戦に乏しければ、監督経験もある前ヘッドコーチの和田豊あたりに相談してもよかったとは思うのだが、何かちぐはぐな面が多く見られた。



阪神は佐藤と森下の2人がメジャーを希望していると聞く。近い将来、彼ら2人がいなくなってしまったら、昔の弱い阪神に逆戻りしたっておかしくない。



近年の阪神は、広島から金本知憲や新井貴浩、メジャー帰りの城島健司や西岡剛らを獲得したときのような大型補強に頼らず、自前で選手を育てて強くなった。その点は大いに評価できるのだが、ドラフト1位で獲得した近本、森下、佐藤、大山悠輔らを除き、2位以下で獲得した野手となると、彼らのように大きく育っていない。











失策の多さと中継プレーにも課題



それに課題はもう1つある。失策数が多いことだ。24年はセ・リーグワースト2位の85、25年は57個に減ったが26年は再びリーグワースト2位の75を記録している。



阪神の本拠地である甲子園球場は内野は土のグラウンド、外野は天然芝のためイレギュラーが多くなる。だからこそショートノックで内野と外野の連携は重要となるのだが、外野からの返球の際、カットマンに必ず返球されるという決まりがないのか、ダイレクトに内野に返球されるというシーンを何度も見た。おそらく藤川監督は、カットマンを経由するかどうかはケースバイケースで考えているのだろう。



通常だと、前進守備のバックホームでは走者を進塁させないためにもカットマンに投げる。長打を警戒しているときも、距離があるのでカットマンを使って相手の進塁を防ぐ。



ところが、阪神の外野手で正確な送球をして相手の進塁を防ごうとする選手がどれだけいるのだろうか。あいまいにしているように映るから雑に見えるし、いつエラーが出てもおかしくない状況である。



中継プレーを正確にこなすことでムダな進塁を防ぐことが可能となる。この点が徹底されれば、相手チームも警戒し、得点することも容易ではなくなる。それだけ隙のないチームとなっていくともいえる。



こうした点が阪神のウィークポイントだと考えると、内外野の野手を、藤川監督以下の首脳陣がどう指導していくのか。阪神がさらに盤石なチームとなっていくポイントだとして、今後も注目していきたい。







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『令和の野球論 憂慮すべき日本野球の未来』



著者：広岡達朗／カンゼン刊



＜球界のご意見番が今の野球界に警鐘を鳴らす＞

・プロ野球監督はもっと勉強せい

・今の先発投手は「ラク」を覚えてダメに

・自主性に任せた指導はNO！

・「正力遺訓」こそ、野球選手のあるべき姿勢





時代とともに、教え方は変わる。

されど、本質は変わらない。

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最近の野球を見ていると、思わず嘆きたくなるような場面に多々遭遇する。

昔と今では考え方の相違があるのかもしれないが、今のままではこの先プロもアマも野球そのものがダメになってしまうのではないかという不安が拭えないのだ。

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目次

第１章 プロ野球人が、持つべき矜持について考えたい

第２章 私が経験した「昭和野球の巨人のいいところ」

第３章 令和でも通用する、私が育てたあの選手たちの指導法

第４章 今の投手はどうして「中６日で完投できない」のか

第５章 今のプロ野球の監督について考える

第６章 未来の野球界について、モノ申したいこと



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【了】

























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