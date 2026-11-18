







2026年シーズン途中に三木肇監督が休養し、吉井理人監督が新たに就任した東北楽天ゴールデンイーグルス。球団創設以来、監督交代を繰り返してきた楽天のチームづくりについて、広岡達朗氏は疑問を投げかけている。かつて三木谷浩史オーナーと球団運営について意見を交わしたという広岡氏。「本気で優勝できるチーム」をつくるために必要だと伝えたのは、監督に長期的なチームづくりを任せることだった。なぜ楽天は勝てるチームを継続してつくれないのか。ヤクルト、西武を日本一に導いた名将が、新著『令和の野球論 憂慮すべき日本野球の未来』（カンゼン刊）で語った持論を、一部抜粋して紹介する。





楽天はこの先も「ビジョンのない野球」を繰り返す可能性が高い



楽天はどういった方向にチームを進めていきたいのか。そんな疑問を抱いたのが、2026年6月1日に監督の三木肇が成績不振を理由に休養したその10日後に、吉井理人を新監督として招いた件である。



この球団で監督を長く務めるのは至難の業だ。2005年のチーム創設以来、22年の月日が流れたが、最も長く監督を務めたのは野村克也（06～09年）と、球団創設以来初のリーグ優勝、日本一に導いた星野仙一（11～14年）だけだ。



星野の場合は、体調の問題があったことも監督を降りた一因ではあったが、それにしても今のように「すぐにでも勝ちたい」と短期的にチームを強くしようとする状況が続くようでは、誰も監督をやりたがらないという話も納得できる。



実は私も、今から20年以上前に三木谷浩史オーナーから電話をもらい、球団運営について議論をしたことがある。私の持論として、



「本気で優勝できるチームを作るのであれば、監督に5年任せる度量がなければいけない」



と考えているので、三木谷オーナーに率直に伝えたのだが、



「お言葉ですが、私はそんなに我慢できない。すぐにでも優勝したいんです」



という答えが返って来た。本業のビジネスで一定以上の成果をおさめていた三木谷オーナーだけに、できるだけ早く結果が欲しいのはわかる。けれども、プロ野球の球団は、



「選手を正しく教育し、幾多の経験を積んで戦力を整えてから勝負する」



ことが大切なのだ。



今で言えばソフトバンクのような強者と対等に戦うには、素質のある選手をドラフトで獲得してから、経験を積ませていくことが大切だ。ここで言う経験とは、一軍で場数を踏ませ、あらゆる局面に対応できる能力と技術を身につけさせることである。そのために時間も要するが、それは選手が成長していくうえで必要な時間なのだ。











監督交代を繰り返す楽天への疑問



結果的に、私のこうしたメッセージは残念ながら三木谷オーナーには届かなかった。05年に田尾安志がわずか1年で楽天の監督を辞任することになったときに、土井正三、黒江透修、宮田征典の3人を監督候補に推薦したのだが、三木谷オーナーが最終的に選んだのは野村克也だった。



たしかに野村は聡明な頭脳を持った野球人であることは間違いないが、こと監督ともなれば話は違う。ヤクルトではたしかに監督在籍9年間でリーグ優勝4回、日本一3回と輝かしい成績を残したが、阪神では3年連続最下位となっている。



この結果について、「フロントが補強してくれなかった」「選手が思うように働いてくれなかった」などと、当時のことを弁明していると聞いていただけに、「野村は楽天では厳しい結果になるのではないか」と不安に感じていた。



結果は案の定だった。06年から08年まで3年連続でBクラスの成績に終わった。監督最後の年となった09年こそ2位に滑り込んだものの、阪神に引き続いて楽天でも優勝させるまでにはいたらなかった。



ヤクルト時代はなぜ成功したのかと同時に、阪神時代はなぜ負け続けたのかを客観的かつ冷静に分析していれば、楽天での結果は変わったかもしれないが、「ヤクルト時代はよかったが、阪神時代はダメだった」という短絡的にしか考えていなかったのだとしたら、野村のもたらした結果は必然だったといえる。



そこに来て今回、シーズン途中での吉井監督の就任である。こんな状況にするくらいなら、なぜ昨秋のうちに吉井を就任させなかったのかという見方もできる。当時の吉井はロッテの監督を退任したばかりだったからという理由も一因に挙げられるかもしれないが、そもそも吉井もロッテの監督時代には2位、3位、6位と、一度も優勝させていない。



三木谷オーナーは吉井監督の就任記者会見の席で、



「中長期的に球団の方向性、さまざまな改革をしていかないと、継続的な強い球団は作れないと考えた」



と吉井監督就任の経緯と理由について説明していたが、「それなら監督としてチームを優勝に導いた経験のない吉井は違うのではないか」という思いを強く持った。そして今年楽天は結局、一度も浮上することなく最下位のままシーズンを終えた。



三木谷オーナーの言う「すぐにでも結果を出す」ことは、低迷しているチームには難しい。ウィークポイントを見極め、そこを強化し、選手を一人前に育てるのは、それなりの時間がかかる。それゆえに指導者側にも根気が求められる。



27年ももし楽天が26年のように低迷したままだったら、吉井監督はどうなっているのか――。この点に注目して、このチームの行方を追っていきたい。





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『令和の野球論 憂慮すべき日本野球の未来』



著者：広岡達朗／カンゼン刊



＜球界のご意見番が今の野球界に警鐘を鳴らす＞

・プロ野球監督はもっと勉強せい

・今の先発投手は「ラク」を覚えてダメに

・自主性に任せた指導はNO！

・「正力遺訓」こそ、野球選手のあるべき姿勢





時代とともに、教え方は変わる。

されど、本質は変わらない。

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最近の野球を見ていると、思わず嘆きたくなるような場面に多々遭遇する。

昔と今では考え方の相違があるのかもしれないが、今のままではこの先プロもアマも野球そのものがダメになってしまうのではないかという不安が拭えないのだ。

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目次

第１章 プロ野球人が、持つべき矜持について考えたい

第２章 私が経験した「昭和野球の巨人のいいところ」

第３章 令和でも通用する、私が育てたあの選手たちの指導法

第４章 今の投手はどうして「中６日で完投できない」のか

第５章 今のプロ野球の監督について考える

第６章 未来の野球界について、モノ申したいこと



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【了】

























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