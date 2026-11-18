独立リーグ出身ながら、中日では救援陣の中心として活躍した又吉克樹。2021年には66試合に登板して防御率1.28を記録し、オフに国内FA権を行使した。交渉解禁からわずか4日後にソフトバンクへの移籍を決断し、独立リーグ出身者初のFA移籍選手となった。［1/6ページ］

独立出身初のFA…交渉解禁からわずか4日

又吉克樹（2021年）

[caption id="attachment_302145" align="aligncenter" width="1200"] 福岡ソフトバンクホークスの又吉克樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／76kg

・生年月日：1990年11月4日

・経歴：西原高 - 環太平洋大 - 四国・香川

・ドラフト：2013年ドラフト2位

中日ドラゴンズの救援陣を長く支えた又吉克樹。FA交渉解禁から1週間を待たず、移籍を決めた選手だ。

独立リーグから2013年ドラフト2位で中日に入団。プロ1年目は67試合に登板し、防御率2.21の好成績をマーク。入団から3年連続で60試合以上に登板した。

2018年は防御率6.53と不振に陥ったが、2021年に復活。66試合で防御率1.28と抜群の働きを見せ、同年オフに国内FA権を行使した。

2021年12月9日に他球団との交渉が解禁され、リリーフ陣の強化を狙った福岡ソフトバンクホークスが交渉を実施。

そして、交渉解禁日からわずか4日後の12月13日、又吉はソフトバンクへの移籍を決断した。

独立リーグ出身者として初めてFA移籍を果たし、ソフトバンク加入後も一定のパフォーマンスを見せた又吉。決断の速さが特徴的な移籍劇だった。

[caption id="attachment_302161" align="aligncenter" width="1200"] （左から）又吉克樹、梶谷隆幸、森友哉（写真：産経新聞社）[/caption]

西武では強打の捕手として活躍し、2019年には打率.329を記録して首位打者に輝いた森友哉。2022年オフに国内FA権を行使すると、地元・関西を本拠地とするオリックスが獲得に動いた。交渉解禁から5日後には正式に移籍が発表され、球界屈指の打撃力を誇る捕手の去就は早々に決着した。［2/6ページ］

地元関西を選んだ首位打者

森友哉（2022年）

[caption id="attachment_267764" align="aligncenter" width="1200"] オリックス・バファローズの森友哉（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：170cm／85kg

・生年月日：1995年8月8日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2013年ドラフト1位

埼玉西武ライオンズ時代に国内FA権を行使し、オリックス・バファローズへの移籍を早々に決めたのが森友哉である。

大阪桐蔭高時代に鮮烈な活躍を見せ、2013年ドラフト会議では西武から1位指名を受けて入団。高卒1年目から41試合に出場し6本塁打を放った。

翌2015年には138試合に出場。打率.287、17本塁打を放つなど、非凡な打撃センスを発揮した。

2019年は打率.329、23本塁打、105打点の大活躍。捕手では史上4人目となる首位打者を獲得。

その後は成績を落とすシーズンもあり、2022年は打率.251と振るわなかったが、国内FA権の行使を表明した。

2022年11月11日に交渉が解禁されると、オリックスは11月13日に交渉を実施。それから3日後の11月16日、オリックスから正式に獲得が発表され、1週間足らずで決着がついた。

しかし、近年は故障に悩まされており、2桁本塁打を放ったのは移籍1年目の2023年が最後。来季はけがなくシーズンを終えたいところだ。

[caption id="attachment_302161" align="aligncenter" width="1200"] （左から）又吉克樹、梶谷隆幸、森友哉（写真：産経新聞社）[/caption]

DeNAの主力として活躍し、2020年には自己最高となる打率.323を記録した梶谷隆幸。充実したシーズンを終えて国内FA権を行使すると、巨人が獲得に向けて素早く動いた。交渉解禁翌日に初交渉を行い、わずか5日後には移籍の意向が伝えられるなど、短期間で新天地が決まった。［3/6ページ］

復活の直後に巨人移籍を決断

梶谷隆幸（2020年）

[caption id="attachment_302144" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの梶谷隆幸（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：180cm／90kg

・生年月日：1988年8月28日

・経歴：開星高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト3巡目

2020年オフに国内FA権を行使した梶谷隆幸も、FA交渉解禁日から1週間以内に移籍を決めた1人だ。

横浜ベイスターズ（現：横浜DeNA）に2006年高校生ドラフト3巡目で入団した梶谷は、2013年に出場機会を増やしブレイク。

同年は規定打席には届かなかったものの、77試合で打率.346、16本塁打を記録した。また、2014年は39盗塁を記録し、盗塁王に輝いた。

その後もレギュラーとして活躍したが、2018年、2019年はいずれも41試合の出場にとどまった梶谷。

それでも2020年にキャリアハイの打率.323をマーク。復調したシーズンのオフに、国内FA権を行使した。

この年のFA交渉解禁日は12月6日。読売ジャイアンツは翌7日に梶谷と初交渉を行い、11日には本人から入団の意向を伝えられたと発表した。交渉解禁から5日後、初交渉からは4日後のスピード決着だった。

巨人移籍後は故障に苦しみ、横浜時代のようなパフォーマンスを発揮できず。それでも、最後までチームに貢献し続けた。

[caption id="attachment_302161" align="aligncenter" width="1200"] （左から）又吉克樹、梶谷隆幸、森友哉（写真：産経新聞社）[/caption]

広島の主力打者として活躍し、2023年には打率.305を記録した西川龍馬。同年オフに国内FA権を行使すると、オリックスが吉田正尚の背負った背番号「7」を提示するなど、獲得に向けて動いた。交渉解禁から6日後には契約合意が発表され、実績ある巧打者の移籍はスピード決着となった。［4/6ページ］

背番号「7」を提示された巧打者

西川龍馬（2023年）

[caption id="attachment_302146" align="aligncenter" width="1200"] オリックス・バファローズの西川龍馬（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：178cm／83kg

・生年月日：1994年12月10日

・経歴：敦賀気比高 - 王子

・ドラフト：2015年ドラフト5位

広島東洋カープの主力として活躍した西川龍馬は、交渉解禁から6日後にオリックス・バファローズへの移籍が正式発表された。

社会人野球の王子を経て2015年ドラフト5位で広島に入団。2018年は規定打席未満ながら、打率.309を記録した。

2019年は打率.297、自己最多の16本塁打、64打点をマーク。打線の主力として存在感を高めた。

2023年にはリーグ2位の打率.305をマークし、オフに国内FA権の行使を表明。広島から残留を求められたなかでの決断だった。

交渉解禁日の2023年11月16日、オリックスとの交渉に挑んだ西川。球団は吉田正尚が着用した背番号「7」を提示。11月22日にオリックスが契約合意を正式発表した。

移籍1年目は打率.258と苦しんだものの、今季は自身初めて全143試合に出場。155安打を放ち、千葉ロッテマリーンズの西川史礁と並んで初の最多安打に輝いた。

[caption id="attachment_302161" align="aligncenter" width="1200"] （左から）又吉克樹、梶谷隆幸、森友哉（写真：産経新聞社）[/caption]

西武の主軸として活躍し、2018年には127打点を挙げてリーグ優勝に大きく貢献した浅村栄斗。同年オフに国内FA権を行使すると、複数球団が獲得に名乗りを上げ、争奪戦が注目された。しかし、交渉解禁からわずか6日後には楽天が獲得を発表し、大物内野手の移籍先は予想以上の早さで決まった。［5/6ページ］

争奪戦を制した楽天への電撃移籍

浅村栄斗（2018年）

[caption id="attachment_273795" align="aligncenter" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの浅村栄斗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／90kg

・生年月日：1990年11月12日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2008年ドラフト3位

複数球団による争奪戦が繰り広げられたなか、交渉解禁から6日目の11月20日に移籍先を決めたのが浅村栄斗だ。

大阪桐蔭高から2008年ドラフト3位で埼玉西武ライオンズに入団。プロ3年目でレギュラーをつかむと、2013年は全144試合に出場。

同年は打率.317、27本塁打、110打点と圧巻の成績を残し、自身初の打点王に輝くなど、打線の核となる存在になった。

さらに2018年は自己最多の127打点を記録。「山賊打線」の1人として大活躍を見せ、10年ぶりのリーグ優勝に貢献した。その後、同年オフに国内FA権の行使を表明した。

2018年11月15日に交渉が解禁。福岡ソフトバンクホークス、東北楽天ゴールデンイーグルスとそれぞれ交渉を実施し、楽天が11月21日に獲得を発表した。FAの目玉と言われていただけに、驚きの早期決着となった。

移籍1年目に自己最多の33本塁打を記録し、2020年には本塁打王を獲得。しかし、今季は打率.217と苦しんだ浅村。今後の契約更改にも注目が集まっている。

[caption id="attachment_302161" align="aligncenter" width="1200"] （左から）又吉克樹、梶谷隆幸、森友哉（写真：産経新聞社）[/caption]

西武の先発陣を長年支え、日本シリーズMVPにも輝いた岸孝之。2016年オフに海外FA権を行使すると、地元・東北を本拠地とする楽天が獲得に向けて動き、星野仙一副会長も交渉に出席した。初交渉から1週間後には入団会見が開かれ、実績十分の右腕の移籍は早々に決着した。［6/6ページ］

星野氏も動いた地元球団への移籍

岸孝之（2016年）

[caption id="attachment_282145" align="aligncenter" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの岸孝之（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／77kg

・生年月日：1984年12月4日

・経歴：名取北高 - 東北学院大

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト希望枠

FA移籍により、地元球団の東北楽天ゴールデンイーグルスへ移った岸孝之も、交渉から1週間で移籍が決まった。

2006年に埼玉西武ライオンズに入団。2008年には日本シリーズでMVPに輝き、チームの日本一に大きく貢献した。

2007年から2014年までの8年間では、2011年を除き7度の2桁勝利を挙げるなど、先発ローテーションに欠かせない存在に。

2016年は9勝7敗、防御率2.49を残し、オフに海外FA権を行使。他球団との交渉が解禁された2016年11月11日、楽天との初交渉に臨んだ。

交渉には星野仙一副会長も出席し、楽天は日本一奪還に必要な戦力として高く評価。地元という縁もあり、交渉から1週間後の11月18日に入団会見を開いた。

移籍2年目には防御率2.72で最優秀防御率を獲得するなど、チームに欠かせない存在として活躍。

41歳で迎えた今季も、11試合に登板して防御率2.73と安定したピッチングを続けた。

【了】