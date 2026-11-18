







鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属していた32歳の鈴木誠也外野手は、同球団から提示されていた1年総額2315万ドル（約36億8000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を17日（日本時間18日）に拒否し、正式にフリーエージェント（FA）となったと、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアは今回の決断について「予想された結果か？間違いなくそうだが、それでも重要な出来事だ」と伝えた。



鈴木は2026年、143試合に出場して打率.270、出塁率.368、長打率.473、26本塁打を記録。4年連続で20本塁打以上をマークし、ゴールドグラブ賞の最終候補にも名を連ねた。



守備面の成長にも触れ、同メディアは「以前は平均的な守備者だったが、鈴木は2026年に大きく前進した」と主張。



さらに「彼にさらに多くの金額をもたらすのは、右翼での堅実なプレーだ」と評している。



今オフのFA市場は好投手が豊富な一方で、インパクトのある野手が少なく、とりわけ外野手が手薄だという。











それを踏まえ、同メディアは鈴木がFA市場で「大きな目玉の一人」とみなされているとし、外野の層の薄さが鈴木を一層魅力的な存在にしていると分析した。



カブスは鈴木が他球団と契約した場合、ドラフト指名権の補償を受ける。



ただし、ぜいたく税の対象球団であるため、その指名は2027年ドラフトの4巡目終了後となり、同メディアは「この指名権の価値はいくらか下がる」と指摘している。



移籍先候補には、トロント・ブルージェイズ、サンディエゴ・パドレス、シアトル・マリナーズなどの名前が挙がる。



一方、カブスは鈴木が抜けた外野をマット・ショウ外野手、ペドロ・ラミレス内野手、ケビン・アルカンタラ外野手らで埋める選択肢もあるとのこと。



カブスで主軸を担ってきた鈴木が、どの球団と契約を結ぶのか。外野手が手薄な市場だけに、その動向に大きな注目が集まりそうだ。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】