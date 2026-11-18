







菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手について、サンディエゴ・パドレスのジェイク・クローネンワース内野手、有望株のコールマン・ボースウィック投手、さらに金銭との交換トレード案が浮上していると、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同メディアのジェフ・ジョイナー記者が注目したのは、今オフの投手市場の動きだ。



ダスティン・メイ投手が、2026年のERA+が85にとどまりながらも、シカゴ・ホワイトソックスと3年総額5250万ドル（約83億5000万円）で合意したことを受け、同記者は「先発投手市場に大きな衝撃が走った」と主張。



ローテーションの層を求める球団が、イニングを稼げる投手に割増料金を払う状況になったことに驚いている。



菊池は2027年が契約最終年で、年俸は2122万5000ドル（約33億7000万円）。2026年は故障の影響で14先発にとどまり、防御率4.92だった。



同メディアは「故障で短縮されたシーズン明けの35歳の先発投手に2100万ドル（約33億4000万円）以上を払うのは、どの球団にとっても難しい判断だ」とした上で、メイの契約（年平均約1750万ドル）が成立する前は、菊池を単独でトレードすることはほぼ不可能に思えたと伝えている。



一方で、同メディアは菊池について、左腕として今も空振りを奪えると評価。



契約が残り1年であることから、上位を狙う球団にとっては「許容できる賭け」になり得るとの見方も示した。











クローネンワースは2030年まで年1229万ドル（約19億5000万円）、4シーズンで4910万ドル（約78億円）の契約が残っており、満了時には36歳となる。



通算成績は打率.248、出塁率.337、長打率.414である。



この案ではエンゼルスがパドレスより2800万ドル（約44億5000万円）多く保証額を負担することになるため、見返りとして有力な有望株と金銭が必要になるという。



そこで名前が挙がったのがボースウィックだ。



2026年7月のドラフトでパドレスから全体21位で指名され、380万ドル（約6億円）で契約している。



球団内の有望株ランキングで3位に位置する18歳で、身長6フィート6インチ、体重255ポンドの大型投手である。



U-18ワールドカップでは米国代表として10回無失点を記録し、大会MVPに輝いた。



直球は93〜96マイルで時に100マイルに達し、80マイル台半ばのスライダーも操る。



同メディアは「将来を見据えるエンゼルスにとって、クローネンワースの契約を引き受けることは、ボースウィックほどの先発有望株を獲得するための小さな代償だ」と評している。



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