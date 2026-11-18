ハヤテベンチャーズ静岡は18日、倉本寿彦選手が2027年シーズンから選手兼任監督を務めると発表した。

倉本は14年ドラフト3位でDeNAに入団し、1年目の15年から102試合に出場。2年目の16年に自身初の規定打席に到達し、17年には全143試合に出場して、打率.262、2本塁打、50打点の成績を残した。18年以降は出場機会が減少し、22年に退団。23年に日本新薬でプレーし、24年からハヤテでプレーしていた。

倉本選手兼任監督は、退任した赤堀元之氏の後任として監督を務めることになる。