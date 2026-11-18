ロッテの契約更改交渉が18日に行われ、契約更改交渉後に選手たちは来季の意気込みについて口にした。

＜投手＞

石垣元気

「一軍で初勝利することを目標に。二桁登板できればいいかなと思います」

森遼大朗

「フェニックスとか秋キャンプも参加させてもらって、そこで投手コーチと話し合いながら、この冬、来年やっていくことが明確になってきている。そこに取り組んでいきながら、2月のキャンプにしっかり良いスタートを切れるように準備してやっていきたいと思います」

中村亮太

「一軍で投げるのが自分の1番の目標ではあるので、今は先発やっていますけど、中継ぎが薄くなった時には中ロングだったり、与えられた場所をしっかり今までの経験を活かしてどこでも使ってもらえるような投手になりたいと思っています」

中山優人

「球速アップももちろんですし、変化球何球種か増やしてもっと簡単に抑えられるようにしたい感じです」

長島幸佑

「全部が平均的というか、良くも悪くもないみたいなピッチャーなので、どこか１個球速、コントロールなりというところで人より上に立って結果を出してという形にしたいと思います」

茨木佑太

「大きい体をしっかり使っていい球を投げる。球速はまだまだ全然なので、そこは上げられるようにしっかりやっていきたいと思います」

＜捕手＞

富山紘之進

「今年は結構肩の方でアピールできたと自分の中でも思っているので、あとはキャッチャーの守備のブロッキングの部分だったり、キャッチングとかももっとアピールしてバッテイングもアピールしていかないと試合で安定して出続けることができないと思うので、バッティングでも結果が残せるように来年はやっていきたいと思っています」

＜内野手＞

金田優太

「支配下を早い段階で登録していただくような成績を残すのが一番ですし、自分はバッティングで勝負していくタイプだと思うんですけど、走攻守で勝負していかないといけない選手。オフから全方向成長できるようにやっていきたいと思います」

松石信八

「バッティングの数字も守備もエラーが多かったので、数字にこだわってやっていきたいと思います」

谷村剛

「打撃の方でしっかりアピールして長打を打っていけるようにやっていきたいです」

＜外野手＞

藤田和樹

「まず試合数をしっかり稼げるように序盤から結果を残してやっていければ、自分の中では結果を残せる自信がある。そこを第一に考えてやっていきたいと思います」

杉山諒

「バッティングでアッと言われるっすね。そんな1年にします」