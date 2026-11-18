16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に今季限りで現役引退した西武の栗山巧氏が出演した。

栗山氏は01年ドラフト4位で西武に入団し、プロ入りから最初の3年間はファームで修行を積んだ。その期間について「皆さん体も大きくて、僕も右も左も分からないそんな感じでキャンプインからそいう感じだったので、本当に大変でしたね」と振り返る。

ファームでの日々どんなことを考えての3年間だったのだろうかーー。

「自分の役割、目指す方向、それをどうしていくんだ。自分の強みは何なんだというのを、この3年間で磨いていく、作っていく」

同番組に出演した高木豊氏が「率にこだわったわけ？」と質問すると、栗山氏は「はい、そうですね」と回答。高木氏がすかさず「ホームランという魅力もあった。ホームランも打とうと思ったら打てたじゃない。それは捨てたの？」と振ると、栗山氏は「3、4、5を打てる選手になれるのかというところから始まって、固める。そういう打順の役割になるんじゃないかと、はい」と答えた。

高木氏は方向を決められなくて迷っている選手ってたくさんいるよね。よく気がついたね、3年間で」と評価すると、栗山氏は「素晴らしい指導者に巡りあえた」と話す。高木氏が「誰だったの、その当時って？」と振ると、栗山氏は「田辺二軍打撃コーチですね」と回答した。

同じく番組に出演した辻発彦氏は「プロ野球の世界に入ったら、これが一番大事なこと。自分がどういう選手になっていくのか、こういう選手になりたい、目標を定めないと。ホームランを打てる、打点王とかそういうんじゃないんですよ。チームに打順というのがある。適したいろんな選手にならなきゃいけない」と指摘。高木氏は「この世界は自分作りだからね。そうじゃないと迷子になっちゃうからね」と補足していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』