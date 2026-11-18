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シカゴ・カブスからFAになっている鈴木誠也外野手は、今オフの移籍市場における目玉の一人として去就が注目されている。多くの球団が獲得を勧められている中、新たにサンフランシスコ・ジャイアンツも加えられたようだ。米メディア『ラウンドテーブルスポーツ』が報じた。



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同メディアは「鈴木が加入すれば、打線の中軸に実績のある得点力の高い打者をもう一人加えることができる。鈴木は長打を狙って無理に大振りすることなく、力強い打球を放つ能力を持っている。そのため、本塁打だけに頼るのではなく、様々な状況で打線に貢献できる」、「右翼とＤＨの両方をこなせる点も、ジャイアンツにとっては起用の幅を広げる要素となる。必要に応じて守備の負担を軽減しながら、彼の打力を打線に生かし続けることができるだろう」と言及。



続けて、「彼は30代で新たな契約を迎えることになるため、金銭面での投資にはリスクが伴う。ジャイアンツとしては、年齢とともに身体能力が衰えても、高い打撃成績を維持できるという確信が必要になるだろう」とリスクにも触れつつ、「彼は実績のある長打力と豊富な経験を備えており、安定した得点力を必要とする打線にとって、頼れる存在となるはずだ」と記している。



今季はナリーグ4位に沈みポストシーズン進出もならなかったジャイアンツだが、来季の巻き返しへ向け鈴木に白羽の矢を立てることはあるのだろうか。











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