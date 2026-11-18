







第57回明治神宮野球大会は11月19日、明治神宮野球場で開幕する。大学の部には11校が出場。東京六大学代表の明治大、11年ぶりに出場する東都大学代表の亜細亜大に加え、19年ぶりの中京大、初出場の神戸医療未来大も秋の日本一を争う。



今秋のドラフトで１位指名を受けた選手では、明治大の榊原七斗、亜細亜大の川尻啓人と山里宝、大阪商業大の星野世那らが出場校に名を連ねる。全国の舞台で見たいのは、プロ入りを控える４年生と、来年以降の大学野球を担う選手たちの対戦だ。なかでも20日の準々決勝、大阪商業大―東農大北海道オホーツクでは、関西六大学の秋季リーグで最優秀選手賞に輝いた春山陽登と、大学日本代表候補に選ばれた渡邊晃希に注目したい。（文／冨塚亮佑）



好カードは大阪商業大―東農大北海道オホーツク 春山と渡邊が打線を引っ張る











優勝候補の筆頭には大阪商業大を挙げたい。関西六大学の秋季リーグを８勝２敗で制し、関西地区の第１代表決定戦では神戸医療未来大に８対１で勝利した。この試合で先発したDeNAドラフト１位の左腕・星野世那は、秋季リーグで防御率0.94を記録。打線には春山に加え、打率.448で首位打者に輝いた岩橋修太（2年）や、第１代表決定戦で４打点を挙げた真鍋慧（3年）がいる。星野が試合をつくり、打順の複数の場所から得点を狙える点が、本命に推す理由だ。



なかでも注目は４年生外野手の春山だ。秋にリーグ通算最多本塁打記録を13本に更新し、第１代表決定戦でも３番・右翼で出場して初回に本塁打を放った。一方、東農大北海道オホーツクの渡邊は３年生の外野手で、大学日本代表候補に名を連ねる。星野が登板すれば、渡邊がどのカウントで打ちにいくかは、このカードで見たい対戦の一つだ。東農大北海道オホーツクが序盤に先制できれば、大阪商業大が追う展開で春山や真鍋にどう好機を回すかという見どころも生まれる。



対抗は亜細亜大 川尻と山里を軸に、初戦からの３連戦に挑む





亜細亜大は東都の秋季リーグを８勝２敗で制し、９季ぶりに優勝した。西武１位指名の川尻が最優秀投手、広島１位指名の山里が最高殊勲選手に選ばれており、投打の軸がはっきりしている。神宮では22日の準々決勝から入り、決勝まで進めば３日連続で試合を戦う。川尻をどの試合に先発させるか。大学日本代表候補の渡邊走（3年）や田崎颯士（2年）を含め、試合ごとにどう投手を配分するかが優勝争いを左右しそうだ。



初戦の相手は、20日の九州共立大―日本体育大の勝者。九州共立大は九州地区の代表決定戦で福岡大に４対３、北九州市立大に５対４と接戦を制した。１年生遊撃手の井上蓮は決勝に８番で先発しており、終盤の守備や下位打線からの攻撃でどんなプレーを見せるか注目される。



日本体育大では阪神２位指名の馬場拓海に注目だ。関東地区の決勝で筑波大を３対２で破った日体大が勝ち上がれば、亜細亜大との一戦では馬場と山里の対戦も楽しみになる。



筑波大―中京大の勝者は明治大へ 小林理瑛と鈴木湧陽に注目











19日の筑波大―中京大も好カードだ。首都大学リーグを制した筑波大では、大学日本代表候補の３年生投手・小林理瑛に注目したい。中京大は北陸・東海地区の代表決定戦２試合で計24得点。決勝で１番を打った３年生の鈴木湧陽は俊足が持ち味で、出塁すれば後続の打席で相手バッテリーに足を意識させられる。筑波大が中京大の上位打線に走者をためさせないかが、試合の入りを占うポイントだ。



勝者を待つ明治大では、阪神１位指名の中堅手・榊原に加え、１年生の為永皓も見ておきたい。秋季リーグの優勝を決めた立教大戦で、榊原が３番・中堅、為永が８番・三塁で先発し、為永は７回に本塁打を放った。先発して勝利投手となった２年生の平嶋桂知や、大学日本代表候補の３年生・湯田統真もいる。明治大は準々決勝を突破すれば、大阪商業大―東農大北海道オホーツクの勝者と準決勝で対戦する。



環太平洋大の攻撃を山田悠希がどう抑えるか 勝者は大城海翔の仙台大へ



19日の環太平洋大―神戸医療未来大は、地区代表決定戦での勝ち方が対照的だ。環太平洋大は準決勝を８対０、決勝を９対２で制し、決勝では一ノ瀬翔舞（2年）が先発して勝利投手となった。神戸医療未来大は４年生の山田悠希が天理大を４安打完封し、初出場を決めた。環太平洋大が走者を出して山田に早めに圧力をかけられるか。神戸医療未来大が先制して山田の投球を支えられるか。序盤の攻防が見どころだ。



勝者は21日の準々決勝で仙台大と対戦する。注目は、東北地区代表決定戦の富士大戦で13奪三振の完封勝利を挙げた３年生左腕・大城海翔だ。仙台大は代表決定戦の２試合を計１失点で勝ち抜いた。相手の打線を抑えて僅差の展開に持ち込めれば、仙台大が亜細亜大の入るブロックを勝ち抜く可能性も十分にある。



決勝は大阪商業大―亜細亜大と予想 投打の主力がぶつかる一戦に









決勝は大阪商業大と亜細亜大の対戦を予想し、優勝本命には大阪商業大を挙げたい。



両校が勝ち上がれば、亜細亜大の川尻啓人が、大阪商業大の春山陽登や真鍋慧の長打をどう封じるかが見どころだ。



一方、大阪商業大の星野世那が、亜細亜大の山里宝に走者を置いた場面で打席を回さずに投げられるかも、勝負を分けるポイントになる。



プロ入りを控える４年生が大学最後の全国大会でどんなプレーを見せるか。来年の大学野球を担う下級生が、その４年生を相手にどこまで存在感を示せるか。秋の神宮で繰り広げられる、学年を超えた対戦にも注目だ。















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