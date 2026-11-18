Jリーグは18日、「Jリーグ公式サービスで利用する外部ウェブツールへの不正アクセスについて」と題した声明を発表した。

発表によると、Jリーグ公式サービスに関連する情報案内に利用している外部ウェブツールへの不正アクセスにより、利用者の個人情報の一部が漏えいしたとのこと。公式チケット販売サイト「Jリーグチケット」「WEリーグチケット」および公式デジタルカードゲーム「J.League Fantasy Card」の一部機能にて、株式会社プレイドが提供する「KARTE」が利用されているが、今回はその「KARTE」が第三者より不正アクセスを受けたという。

18日時点で漏えいが確認された情報は、「Jリーグチケット」「WEリーグチケット」が238万3073件で、項目はシステム内部のユーザー識別子（意味を持たせずに割り当てられたシステム内部で使用している管理情報）、生年月日、性別、都道府県、市区町村。「J.League Fantasy Card」が543件で、項目はメールアドレスとシステム内部のユーザー識別子となっている。

なお、JリーグID、ワンタッチパスID、ログインパスワード、クレジットカード情報は「KARTE」への連携・登録がなく、本件による漏えいが無いことを確認している模様だ。

現在「KARTE」に関連するサービス提供、およびJリーグからのデータ連携は停止している一方、Jリーグ公式サービスについては通常通り利用可能。「KARTE」へのデータ連携に使用していた認証情報はすでに変更を完了しており、情報漏えいが確認された利用者には順次メールで連絡するとともに、「個人情報保護委員会等の関係機関への報告、今後の調査結果を踏まえ、安全管理措置の徹底と再発防止に努めてまいります」と強調している。

Jリーグは「ご利用のお客様をはじめ、関係する皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪しつつ、利用者に向けて「関係会社を装ったメール等には十分にご注意いただきますようお願いいたします。不審なメールを受信した場合は、添付ファイルの開封や本文中のURLへのアクセスは行わず、削除をお願いします。Ｊリーグ公式サービスが本件に関し、メール等でパスワードやクレジットカード番号等の重要な情報をお尋ねすることはございません」と注意喚起している。