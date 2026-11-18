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ロサンゼルス・ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手について、カンザスシティ・ロイヤルズがトレードで獲得する案が浮上した。右打者の長打力を求めるロイヤルズにとって、打線の課題を補う存在になり得るという。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のブライアン・スパークス記者が11月15日（日本時間16日）に言及した。



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ロイヤルズは今季、外野陣の攻撃力不足に苦しんだ。左翼手と中堅手を合わせたOPSはMLBで3番目に低く、若い主力を支える打線の厚みに欠けた。



今オフはフリーエージェント（FA）市場だけでなく、トレードによる補強も選択肢となっており、その候補の1人としてヘルナンデスが挙げられた。



ヘルナンデスは今季、打率.267、出塁率.334、長打率.425、本塁打16、打点64を記録。特に左投手に対しては打率.303、出塁率.392、長打率.515、OPS.907と好成績を残しており、右打者の得点力を求めるロイヤルズには大きな魅力になる。



注目の集まるヘルナンデスの動向について、スパークス氏は「ロイヤルズには今オフ、ロースター全体にわたって解決すべき課題が山積している。外野手を1人補強したからといってチームの課題が自動的に解決するわけではないが、彼の加入は外野陣における右打者の得点力不足を解消する上で間違いなく役立つだろう」と言及した。



ヘルナンデスはこれまで、大谷翔平選手らとドジャース打線の主軸を担ってきた。しかし、ドジャースは戦力の若返りを図ろうとしており、ヘルナンデスの放出は現実的な話なのかもしれない。











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