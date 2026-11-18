レアル・マドリードは18日、トルコ代表MFアルダ・ギュレルとの契約延長を発表した。

新たな契約期間は2032年6月30日まで。当初の契約期間は2029年6月末までとなっていたため、3年間の延長が実現した形に。スペイン紙『マルカ』によると、最近の安定したパフォーマンスによって給与も引き上げられ、チーム内でも中上位の待遇となるようだ。

現在21歳のギュレルは2023年夏に母国の名門フェネルバフチェからレアル・マドリードへ加入。ここまで公式戦通算126試合出場22ゴール32アシストという成績を残し、ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ（CL）、UEFAスーパーカップで優勝を経験している。

ジョゼ・モウリーニョ監督が復帰した今シーズンは、ここまで公式戦14試合に出場し4ゴール7アシストをマークするなど躍動。これまで数多くのスターを指導してきた“スペシャル・ワン”は「彼のプレーの質は素晴らしい。視野の広さ、判断力、プレーメイク、チームにもたらす安定感と創造性。素晴らしい可能性を秘め、大きな影響力を持つ選手だ」とその才能を称えている。

なお、レアル・マドリードはベルギー代表GKティボー・クルトワ、イングランド代表MFジュード・ベリンガムとの契約延長交渉も進めており、両者とも合意に近づいている模様だ。

【公式発表】レアルがギュレルと2032年夏まで契約延長！