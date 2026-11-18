日本代表の森保一監督が18日、遠征先のシンガポールから帰国。取材対応を実施した。

まず第一声で、「入国してからたくさんのメディアの方々が来てくださって、ちょっとびっくりしてます」と驚きつつ、「この8年間を振り返って、まずはあっという間に時間が過ぎたなということと、本当に充実した時間、そして幸せな時間を過ごさせていただいたと思っています」と振り返った。

自身はここで退任となり、2027年3月の日本代表戦から現U-21日本代表指揮官の大岩剛監督が兼任としてA代表も率いる。森保監督は、「思い切ってやってくださいと伝えられればなと思いますし、普段からもそういう話はしています。日本サッカーの歴史は日本人として、そして日本代表に携わっている監督として、十分分かっている指導者だと思いますので、大岩監督の考える日本サッカーの勝利と発展ということで、思い切って采配を振るってもらえればと思います」とエールを送った。

自身の去就についてはパラグアイ戦後に国内外問わず指導者としてチャレンジしたいと話し、「就活します」としていたが、改めて「監督業を続けるのか、違う選択をするのかは常々考えていますけど、まずは優先順位として国内外問わず監督の話をいただければ、やりがいを思わせてもらえる仕事をさせていただけるのであれば、監督業を続けていきたい」と指導者業の継続意向を明言。正式なオファーではないにせよ、「皆さんの報道は見ていますが」と前置きした上で、打診レベルの話は来ていることを明かした。

特に海外での指導という点については、「選手たちは世界の舞台で競争し、自分のポジションを勝ち取り、戦っていることが日本代表として日本に戻ってきてプレーしてもらったときに強い日本代表というものを作ってくれている」と、これまで自身が継続して選手に5大リーグやUEFA主要大会を戦うクラブに在籍していることを日本代表選出の一つの基準として伝えていた中で、「指導者としても選手たちと同じように海外の舞台で仕事ができるようにチャレンジできればしてみたい」「すでに日本人がヨーロッパの舞台で何人か監督をされていますが、主要リーグではまだいないと思うので、自分がチャレンジすることで突破口に」なりたい思いがあるとした。

AFCアジアカップサウジアラビア2027の約1年間の延期と12月30日の親善試合の中止に伴い、11月で日本代表指揮官を離れることになった。当初は大会後に休みを取りつつ、2027-28シーズンからの指導に向けてオファーを聞き、準備する予定だったとのことで、「今『ここへ』と言われるのであれば行くかもしれませんが、そんな簡単ではないと思います」と慎重に進めたい姿勢を示す。

次のクラブでのやりがいとチャレンジを掲げたが、それ以外にも「どういうスタッフ体制でいけるかということをしっかり考えないといけない」とチーム森保をどのように作れるかも検討しないといけないことを強調するとともに、言語の重要性を説き、「そこで断念せざるを得ないこともあると思いますし、すでに現段階の打診の部分でも、言語がどれだけ話せるのかということも質問事項にあったりします。選手たちは英語や現地の言葉を駆使してコミュニケーションしているので、やはりそこは自分に足りないところ」と勉強する必要性は念頭に置きつつ、現時点でのスキルでどの程度対応できるかは考える必要があるとし、「あえてこういう情報を出すのも、（海外で指導者などを）目指している人たちにどういう打診が来ているのかなど、必要なことは皆さんを通して伝わればと思います」と、自身の経験をどんどん次の世代や同業者に伝えていきたいことも話している。

【動画】森保監督が帰国、多数メディアが出迎え