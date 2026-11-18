リヴァプールに所属する北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーとU－19イタリア代表DFジョヴァンニ・レオーニが復帰に近づいているようだ。18日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

新たに就任したアンドニ・イラオラ監督のもと、ここまで公式戦16試合を戦い10勝3分3敗とまずまずの成績を収めているリヴァプール。今年最後のインターナショナルマッチウィークを終えて過密日程が控える中、長期離脱を余儀なくされていた2選手が復帰に向けて大きく前進したようだ。

報道によると、ブラッドリーとレオーニがようやくチームトレーニングへの参加を許可されたとのこと。依然として実戦復帰の時期は決まっておらず、今後も負荷と強度をコントロールしながら、慎重に回復状況を見極めていくことになるという。

ブラッドリーは今年1月に左ひざを負傷。2025－26シーズンの残り全試合を欠場しただけでなく、今シーズンもここまで1分たりともピッチに立っていない。スポーツ専門メディア『アスレティック』は、ブラッドリーが骨とじん帯の損傷を修復するための手術を受けた後、過酷なリハビリプログラムに取り組んできたと報じている。

レオーニの受傷日は昨年9月にまで遡る。リヴァプールでのデビュー戦でひざの前十字じん帯を断裂し、1年以上に渡って戦線離脱を余儀なくされることに。『アスレティック』によると、当初は先月トレーニングに復帰する予定だったが、メディカルスタッフが筋力強化が必要との判断を下し、約1カ月ずれ込むこととなったようだ。

また、今年4月にアキレス腱断裂の大ケガを負い、FIFAワールドカップ2026欠場を余儀なくされたフランス代表FWウーゴ・エキティケも順調に回復中で、年内の復帰を目指しているという。