







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、ナ・リーグ指名打者（DH）部門のシルバースラッガー賞でカイル・シュワーバー選手に敗れ、4年連続の受賞を逃した。今季は無冠が確定した大谷だが、その裏には特別な事情もありそうだ。米メディア『TBOH』のベン・シルバー記者が11月17日（日本時間18日）に言及した。



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シュワーバーは今季、MLB最多の本塁打45を記録し、OPS.857をマーク。自身2度目、DHとしては初となるシルバースラッガー賞を受賞した。



34歳シーズンとなる2027年を前に衰えを懸念する声もあるが、打球速度に大きな低下は見られていない。2025年から2026年にかけてスイングスピードがわずかに低下しただけで、依然として77.1マイル（約124キロ）はMLB全体で上位3％に位置している。



一方の大谷は、度重なる怪我もあって打撃成績が低下。OPS.889でシュワーバーを上回ったものの、出場試合数は21試合少なく、本塁打数でも15本下回った。



さらに大谷が受賞を逃した理由について、シルバー氏は「投票権を持つMLBの選手やコーチたちが、大谷疲れを感じていたのかもしれない。彼はこれまでMVPとシルバースラッガー賞を3年連続で受賞していた。今季の打撃成績が低下したことを踏まえると、多くの人が『そろそろ他の誰かに賞を譲るべき時だ』と感じたのだろう」と言及した。



これまで圧倒的な成績を残し続けてきた大谷だが、今季は故障に苦しむシーズンとなった。数々のタイトルを獲得することが当たり前になっているだけに、受賞のハードルがより高くなっているのかもしれない。











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