元スペイン代表MFフアン・マタが18日に自身の公式SNSを更新し、現役引退を表明した。

マタは自身の公式X（@juanmata8）に英語とスペイン語で「愛するということは、時に手放すということでもある。フットボールよ、ありがとう」と綴るとともに一本の動画を投稿。そこにはマタ本人が笑顔で2足のスパイクを壁に吊るす様子が映し出されている。

マタは1988年生まれの38歳。レアル・マドリードのカンテラを経て、2007年12月にバレンシアでプロデビューを飾った。4年間の在籍期間で公式戦174試合出場33ゴール53アシストという成績を残すと、2011年夏に加入したチェルシーではチャンピオンズリーグ（CL）制覇を経験。2014年1月にはマンチェスター・ユナイテッドへ活躍の場を移し、自身のクラブキャリアで最多となる公式戦285試合に出場した。

マンチェスター・ユナイテッドで複数のタイトルを獲得した後、トルコの名門ガラタサライを経て、2023年9月にヴィッセル神戸へ完全移籍加入。公式戦の出場は1試合のみだったが、J1初制覇を達成したチームの一員としてクラブ史に名を残した。その後はオーストラリアへ渡り、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズとメルボルン・ビクトリーでプレーした。

また、2009年3月にデビューを飾ったスペイン代表では、国際Aマッチ通算41試合に出場し10ゴール9アシストをマーク。FIFAワールドカップ南アフリカ2010で初優勝を経験したほか、EURO2012でも優勝メンバーとなった。

【動画】元スペイン代表MFマタが38歳でピッチに別れ