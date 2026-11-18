







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。既に様々なトレード案が浮上している中、米メディア『ヘビー』は、ボルティモア・オリオールズのガナー・ヘンダーソン内野手に関する大型トレード案を提案している。



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現在25歳のヘンダーソンはこれまで新人王（2023）、シルバースラッガー賞（2023、アリーグユーティリティ部門）、オールスター選出（2024）といった実績を残しているスター遊撃手。今季は158試合、打率.225、24本塁打、59打点といった数字を残している。



同メディアはエドゥアルド・キンテロ外野手、エミル・モラレス内野手、クリスチャン・サスエタ投手、ジェームズ・ティブス3世外野手の4名と引き換えにヘンダーソンを得るという案を提案。



「彼を獲得できれば、遊撃手問題を根本的に解決する存在となる可能性がある。また、三塁手としても貢献できるだろう。いずれにしても、彼のようなスター選手が加われば、打線がさらに強力になることは間違いない」、「また、彼は2028年まで球団が保有権を持っているため、複数年にわたってチームに貢献できる。これも間違いなく、獲得を目指す上で大きなメリットとなる。さらに、彼はまさに全盛期を迎えようとしている年齢であり、強豪に移籍して環境が変わることでさらなる成長を遂げる可能性もある」と、大枚をはたく価値はあると主張している。











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