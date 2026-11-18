ロッテの杉山諒は6月に18打数0安打と苦しんだが、7月は月間打率.500と打ちまくるも、8月が月間打率.148、9月は月間打率.160だった。

6月に初めての打撃不振に悩みながらも、どうこの状況を抜け出すか考えてバットを振り、7月の好調につなげた。7月10日のハヤテ戦で安打を放つと、前半戦最後の出場となった7月20日の巨人二軍戦では、「タイミングの取り方を少し変えたので、それがいいふうにつながったなと思います」と、プロ入り2度目の猛打賞を達成。7月は月間打率.500（10打数5安打）と打ちまくった。オールスター明け初出場となった8月1日のヤクルト二軍戦でも、バント安打を決めるなど、打席に立った試合は4試合連続安打を放った。

7月30日の取材で「スイングスピードについては「10キロくらい上がっています」と話し、「体重もこの時期で4キロくらい太って、筋肉量もついている。体づくりはめちゃくちゃ順調にきています」と手応えを掴んでいた。

その中で8、9月はなかなか快音を鳴らすことができなかった。

「自分の感覚というよりかは、引き出しを多くしたかったので、コーチとかいろんな選手に聞いて色々試したいと思っていた。その中でフェニックスまで入った時より引き出しが増えて試せた。それをしっかり固めて来年に繋げたいです」

引き出しを増やす作業に着手したと話すように、８月以降の打撃を見ると、追い込まれてからも足を上げて打つだけでなく、ノーステップ気味に構えたり、こけしのバットを使って打席に入るなど色々と試しているようにも見えた。

2年目となる来年は「バッティングでアッと言われるっすね。そんな1年にします」と宣言した。

取材・文＝岩下雄太