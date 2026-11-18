







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは18日、竹山日向投手と2027年シーズンに向けて育成再契約を結んだと発表した。





竹山は享栄高を経て、2021年ドラフト5位でヤクルトに入団。プロ1年目の2022年に一軍デビューを果たし、1試合に登板して1回無安打無失点、1奪三振を記録した。



しかし、その後は一軍での登板機会を得られず、昨季終了後に来季の契約を結ばないことを通告された。その後、育成選手として再契約を結び、背番号「013」で再スタートを切った。



今季はファームで23試合に登板。29回2/3を投げて3勝3敗、29安打、17四球、17奪三振、19失点（自責点18）、防御率5.46の成績だった。



一軍では4年連続で登板機会を得られず、10月29日に再び自由契約とする旨を通告されたが、今回あらためて育成再契約を結ぶことになった。



プロ6年目となる来季はファームで結果を残し、支配下登録への返り咲きと5年ぶりの一軍登板を目指したいところだ。





















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