







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは18日、翔聖投手と2027年シーズンに向けて育成再契約を結んだと発表した。





翔聖は台湾の鶯歌工商高出身。2023年育成ドラフト1位でヤクルトから指名され、翌2024年6月に育成選手契約を結んだ。188センチ、81キロの右腕で、背番号は「017」。



プロ2年目の昨季はファームで6試合に登板し、8回2/3を投げて0勝1敗、防御率5.19だった。



今季はファームで11試合に登板。31回を投げて3勝1敗、30安打、7四球、15奪三振、10失点（自責点9）、防御率2.61と、前年から大きく数字を伸ばした。



シーズン終了後にはチャイニーズ・タイペイ代表としてアジアプロ野球チャンピオンシップ2026にも出場。一方、今季も支配下登録には届かず、10月29日に自由契約とする旨を通告されていた。



ファームで着実な成長を示した20歳右腕。育成選手として迎える来季はさらなるレベルアップを遂げ、支配下登録を勝ち取りたいところだ。





















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