「50です」

ロッテの中山優人は高校時代の最速は146キロだったが、この1年で最速を4キロ更新する150キロを計測するなど、順調な成長を見せた1年になった。

この1年の中山のストレートのスピードを振り返っていくと、4月12日に取材した時には自己最速を2キロ更新する148キロを計測。プロ初登板となった5月5日の楽天二軍戦、1－6の6回にマウンドを上がると、先頭の吉野創士に2ボールからの3球目をレフト前に弾き返されるも、鈴木大地を1ストライクから2球目の146キロストレートで左飛に仕留め、最初のアウトを奪う。

ここまで本塁打を含む3安打だった金子京介を1ボールから2球目の145キロストレートで遊飛、阪上翔也の打席中に二塁盗塁を決められたが、その阪上を2ボール2ストライクからインコース高めのストレートで一飛に打ち取り、プロ初登板は1回・14球を投げ、1被安打、0与四球、無失点と最高のスタートを切った。

同日の公式戦初登板でも、145キロ以上のストレートを連発。スピードに関して、「球速はあまり気にしていなかったですけど、球速的には意識していなくても出るようになっていたので、そこは成長かなと思います」と自己分析した。

最後の打者・阪上をインコースのストレートで打ち取ったように、ストレートは「右バッター、左バッター、どちらともいい感じで投げられていたので、良かったと思います」と振り返った。

6月6日のヤクルト二軍戦、4－1の9回一死走者なしで澤井廉の初球、148キロのストレートで見逃しを奪うなど、145キロ以上のストレートをバンバン投げ込んだ。

「プロ入ってから伸びてきたと自分でも思います。環境が変わったので、そこで伸びたところもあると思うんですけど、周りのみんなのレベルが高い。そこで負けないところで伸びたんじゃないかなと思います」と、ストレートのスピードが上がった理由について説明した。

プロ入り後の登板では、プロ初登板となった5月5日の楽天戦が14球中9球、プロ入り2度目の登板となった5月14日のヤクルト二軍戦が5球中3球、5月27日の中日二軍戦が8球中6球、6月6日のヤクルト二軍戦が16球中10球がストレート、6月21日のハヤテ戦が9球中6球がストレートと、ストレート中心の投球。

1回を無失点に抑えた6月21日のハヤテ戦では1－3の7回先頭の左の松永将大の初球に149キロを計測した。

プロ初登板からしばらくはストレートとチェンジアップ中心の投球が目立ったが、徐々にスライダーといった他の球種も使うようになった。

◆みやざきフェニックスでは長いイニングを投げる

初登板から7試合は1イニングのみの登板だったが、8月9日の巨人二軍戦で初の複数イニングを投げ、2回を無失点に抑えた8月27日のDeNA二軍戦でプロ初先発を経験した。レギュラーシーズンは最長でも2イニングだったが、みやざきフェニックス・リーグでは10月15日のオイシックス戦、10月22日の四国IL選抜戦では4イニングを投げた。

いろんな球種を扱いながら、長いイニングを投げたことについて「高校ぶりに長いイニングを投げたので、最初はちょっとあんまり慣れていないというか、久々だったので、投げていくうちに感覚を掴んできて、思った感じで初回から4回まで同じ力配分で投げられた感じはあります。来年も頑張りたいと思います」と自己分析。

プロ1年目の今季は「プロの世界がどういう感じかとか、あとは自分が思っているよりも試合で投げられたので、いい感覚が掴めたところもありますし、来年はどう改善していけばもっといいピッチングができるかわかったシーズンになったかなと思います」と総括し、来季に向けて「球速アップももちろんですし、変化球何球種か増やしてもっと簡単に抑えられるようにしたい感じです」と力を込めた。コントロールがよく、ストレートのスピードもアップしており、順調に成長をしている。来季は更なる活躍に期待したい。

取材・文＝岩下雄太