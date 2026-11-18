







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは18日、湯浅京己投手と2027年シーズンに向けて育成選手契約を結んだと発表した。背番号は「65」から「119」に変更となる。



湯浅は聖光学院高、BCリーグの富山GRNサンダーバーズを経て、2018年ドラフト6位で阪神に入団。2022年には59試合に登板し、2勝3敗、43ホールド、防御率1.09を記録した。



その後は故障に苦しみ、2024年8月には胸椎黄色靱帯骨化切除術を受けた。復帰した昨季は40試合に登板し、4勝4敗22ホールド、防御率2.52の成績を残した。



今季は25試合に登板。24回1/3を投げて3勝0敗2ホールド、21安打、10四球、20奪三振、9失点（自責点9）、防御率3.33を記録した。



しかし、シーズン終盤に再び体の違和感が強まり、10月には内視鏡下胸椎黄色靱帯骨化切除術を受けた。



来季は育成選手として再スタートを切る27歳右腕。まずはリハビリを進め、再び支配下登録を勝ち取り、一軍のマウンドへ戻ることを目指す。

















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