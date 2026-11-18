ボーンマスに所属するフランス代表FWイーライ・ジュニア・クルーピの去就に注目が集まっている。

クルーピは2006年生まれの20歳。ロリアンの下部組織出身で、2023年6月に16歳の若さでプロデビューを飾り、昨年夏からボーンマスでプレーしている。昨シーズンのプレミアリーグでは33試合出場13ゴールと躍動し、クラブ史上初のヨーロッパリーグ（EL）出場権獲得に大きく貢献。今月にはフランス代表に初招集され、デビュー2戦目のトルコ代表戦では初ゴールを記録した。

将来性豊かなクルーピに対しては、前線拡充を目指すプレミアリーグ王者のアーセナルをはじめ、複数のクラブが関心を寄せている。しかし、スポーツ専門メディア『アスレティック』によると、ボーンマスが今冬の移籍を容認することはないとのこと。クラブとしては、今冬よりも来夏の方が好条件のオファーが届く可能性が高く、より多くの利益を生み出せると考えているようだ。

また、クルーピ自身は将来的に国外でプレーしたいと考えており、プレミアリーグ内での移籍は優先度が低い模様。現時点ではバルセロナやパリ・サンジェルマン（PSG）が関心を寄せているが、今後ボーンマスで活躍し続け、フランス代表に定着した場合には、さらに多くのメガクラブが獲得へ動く可能性もあるだろう。

来夏以降に国外へ移籍する可能性が高いというクルーピ。一方、破格のオファーや高額の給与、代理人への多額の報酬を提示するプレミアリーグのクラブが現れた場合、状況が一変する可能性があると『アスレティック』は報じている。