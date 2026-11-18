バルセロナに所属するフランス代表DFジュール・クンデが復帰に迫っているようだ。17日、スペイン紙『アス』が伝えている。

先月17日に行われたラ・リーガ第9節ベティス戦を最後に戦列を離れているクンデ。報道によると、現地時間19日木曜日にはチーム練習に合流する見通しで、その3日後に控える第13節ビジャレアル戦での実戦復帰が期待されているという。

左足首を捻挫したクンデは、当初1週間前後での復帰が見込まれていた模様。しかし、スペイン代表DFエリック・ガルシアを欠く中、レアル・マドリードとのエル・クラシコに間に合わせるべく調整を急いだ結果、負傷箇所の違和感が消えず、離脱の長期化に繋がったようだ。注射による治療という選択肢もあったが、選手本人がそれを望まず、最終的にはメディカルスタッフが復帰を先延ばしにするという判断を下したと報じられている。

実戦復帰に迫っているのはクンデだけではない。スペイン代表MFダニ・オルモもビジャレアル戦で起用可能と見られているほか、同MFロドリも当初の予定よりも早く回復しており、現地時間29日に控える第14節デポルティーボ戦での復帰を視野に入れているという。また、E・ガルシアとデンマーク代表DFアンドレアス・クリステンセンも、インターナショナルマッチウィーク直前で復帰している。

さらにはオランダ代表の活動を離脱したMFフレンキー・デ・ヨングもビジャレアル戦に出場できる見通し。一方で、スペイン代表DFパウ・クバルシについては股関節屈筋に張りがあるため、ビジャレアル戦の起用可否は不透明となっている。