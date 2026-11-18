「常に強いスイングができるように意識していました」

ロッテの谷村剛はシーズン通して、今季テーマに掲げた“強いスイング”を貫き通すことができた。

谷村は1月20日のロッテ浦和の取材で「ボール球に手を出さないこと。あとは自分が打てるボールが来たら、強くスイングして捉える力がもっと必要だと思うので、そういうところをもっと磨いていければいいかなと思っています」と口にしていた。

シーズンが始まってからは、「ヒットだったりは結構強い打球、打球速度とかも出ているので、そういう打球をもっと増やしていけたらいいなと思います」と代走から途中出場した4月12日の日本ハム二軍戦、0－6の9回無死走者なしの第1打席、生田目翼が1ボール2ストライクから投じたツーシームをライト前に弾き返し、今季初安打を放つと、『7番・ファースト』でスタメン出場した4月16日のオイシックス戦、4－1の8回二死一、二塁の第4打席、「初球のまっすぐを張っていて、それをしっかり打ちにいって、振り切ってホームランになったので、いい形だったかなと思います」と、鈴木颯人が投じた初球の145キロ外角低めのストレートを打った瞬間のライトへ3ラン。

『2番・指名打者』でスタメン出場した4月18日のヤクルト二軍戦では、1－1の5回一死二塁の第3打席、下川隼佑が1ボールから投じた2球目のストレートをライト線に適時三塁打を放ち、3試合連続安打を達成した。

5月16日の楽天二軍戦で今季初のマルチ安打をマークすると、5月26日の中日二軍戦では、10－4の8回二死一塁の第1打席、アブレウが1ボール2ストライクから投じた4球目の153キロストレートを左中間に破る二塁打を放ち、ZOZOマリンスタジアム初安打を記録。6月2日の楽天二軍戦でも2安打した。

6月5日からはBC・千葉スカイセイラーズでもプレーした。ロッテの二軍戦にも引き続き出場し、7月4日のヤクルト二軍戦、0－0の3回無死走者なしの第1打席、増居翔太が1ボール1ストライクから投じた3球目のインコース高めの137キロストレートをライトポール際のフェンス直撃三塁打、続く1－0の5回無死走者なしの第2打席、増居翔太が投じた初球の136キロストレートをライトへ第2号ソロは素晴らしかった。

8月8日の巨人二軍戦、0－1の6回一死走者なしの第1打席、則本昂大が1ボール2ストライクから投じた4球目の外角128キロチェンジアップをライト前に弾き返した安打も良かった。

2年目の今季、ファームでは29試合に出場して、打率.241、2本塁打、6打点、OPS.739の成績で終えた。今季について「独立に派遣されて打撃の方で少し掴んだものがあった」と話し、「来年は二軍の方でしっかり活躍できるようにやっていきたいです。打撃の方でしっかりアピールして長打を打っていけるようにやっていきたい」と力を込めた。

今季“強いスイング”をシーズン通して貫いた中で、そこにプラスアルファ必要なことについて訊くと「低めの変化球に手を出してしまって空振りが多かった。そこをしっかり我慢できるようにやっていきたいです」と教えてくれた。3年目の来季はファームで出場機会を増やし、バットでアピールしていきたい。

取材・文＝岩下雄太