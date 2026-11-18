







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースは18日、畠世周投手と2027年シーズンに向けて育成選手契約を結んだと発表した。背番号は「36」から「118」に変更となる。



畠は近大福山高、近畿大を経て、2016年ドラフト2位で巨人に入団。ルーキーイヤーの2017年には13試合に登板し、6勝4敗、防御率2.99を記録した。



2024年オフの現役ドラフトで阪神へ移籍。移籍1年目の昨季は12試合に登板し、12回1/3を投げて4ホールド、防御率0.00と安定した投球を見せた。



今季は11試合に登板し、10回2/3を投げて0勝1敗3ホールド、防御率2.53。6安打、3四球、7奪三振、3失点（自責点3）の成績だった。



シーズン終了後の10月には右中指靱帯性腱鞘再建術を受けた。手術は無事終了し、その後はリハビリを進めている。



巨人時代を含めて一軍通算142試合に登板している32歳右腕。来季は育成選手として再スタートを切り、まずは故障からの復帰と支配下登録への返り咲きを目指す。

















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