







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズは18日、遠藤成内野手と2027年シーズンに向けて育成再契約を結んだと発表した。





遠藤は東海大相模高を経て、2019年ドラフト4位で阪神タイガースに入団。2024年オフに戦力外通告を受け、オリックス・バファローズと育成契約を結んだ。



オリックス移籍1年目の昨季はファームで76試合に出場し、181打数51安打、打率.282、1本塁打、18打点、21盗塁を記録した。



今季はオリックスのファームで34試合に出場した後、7月に金銭トレードでヤクルトへ移籍。新天地ではファーム22試合に出場し、55打数16安打、打率.291、2本塁打、12打点、4盗塁の成績を残した。



一方、今季も支配下登録には届かず、一軍での出場機会はなかった。10月29日に自由契約とする旨を通告されたが、今回あらためて育成選手として契約を結ぶことになった。



阪神退団後、オリックス、ヤクルトと育成選手としてプレーを続けている25歳内野手。来季はファームで結果を残し、支配下登録への返り咲きを目指したいところだ。





















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