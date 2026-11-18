ロッテの長島幸佑は今季、フォークのスピードが速くなった。

プロ1年目の昨季二軍公式戦デビューとなった4月4日のDeNA二軍戦、3－13の6回二死一塁で蓮を1ボール2ストライクから投じた4球目の131キロフォークでプロ初奪三振。フォークは130キロ台前半の球が多く、昨年4月20日の取材で「フォークは結構ブルペンでも投げて、試合でも空振りが取れているので自信を持ってもいい球かなと思います」と手応えのある球種の1つだった。

今年に入ってからも3月19日の楽天二軍戦、2－5の8回無死二塁で前田銀次を1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた4球目のフォークが良かった。ただ、夏場以降、フォークのスピードが上がったように見える。

8月2日のヤクルト二軍戦、5－9の6回二死二、三塁で中川拓真を1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めたインコースのフォークは140キロを計測し、普段よりも速いフォークだった。

8月23日の日本ハム二軍戦でも、5－4の4回一死二塁で矢澤宏太を3ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた6球目の136キロフォークを計測。

フォークのスピードが速くなったのか確認すると、「ちょっと速くしました」と回答。「回転数を上げてスピードもちょっと出して、3、4キロくらいなんですけど、速くしました」と明かした。

フォークのスピードを速くした理由について訊くと「よりまっすぐに近く見せるために。回転数が少なすぎて、去年は見切られるケースが多かった。改良という意味で1500回転くらいで球速138キロくらいまで投げられたらいいなと思ってずっと取り組んできた。それはできたので良かったと思います」と説明。

今季については「夏場まで怪我とか試合数も去年より減ってしまって悔しい思いをして後半は、イニングを投げたり色んな経験をさせてもらって、最後は韓国でいい形で終われたので、引き続き来年に良い形で迎えられるようにやっていきたいと思います」と振り返り、来季へは「全部が平均的というか、良くも悪くもないみたいなピッチャーなので、どこか1個球速、コントロールなりというところで人より上に立って結果を出してという形にしたいと思います」と覚悟を示した。

取材・文＝岩下雄太