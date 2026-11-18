2026年11月19日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月19日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？自分らしさで勝負できる日。人からの評価を気にするよりも、自分が納得できるかどうかを基準に動きましょう。新しい目標を立てるのにもピッタリ。見た目の印象を変えるのも良さそうです。背筋を伸ばして力強く歩くと、運気がぐんと上向きに。心に余裕が戻ってくる日。無理に追いかけるより、一度肩の力を抜く方が、かえってあなたの魅力が出てきそう。予定は詰め込まず、好きなことをのんびり味わいましょう。気になる相手とは穏やかな時間を。今日はお部屋にお花を飾ってみて。目上の人の支えが心強い日。先輩や両親から受け継いだ知恵が、今の悩みを解くカギになりそう。素直に話を聞くことで、学びの幅が広がります。家族で出かける計画や、長く役立つ資格の勉強を始めるのも良さそう。肩甲骨をほぐすと◎。主導権を握れる日。言いたいことを上手に言葉にできるので、交渉や相談ごとは自分から切り出すとスムーズに進みます。相手の反応を見ながら、うまく話をまとめられそう。パートナーには、新しい提案をしてみて。好きなものを食べると良い流れに。言葉をやわらかく届ける日。友達との会話や勉強の場で、つい正論で押し切りたくなるかも。理屈より相手の気持ちに目を向けると、話が良い方向に弾みます。気になる分野の本を一冊読むのも良さそう。バランスの良い食事を意識すると運気アップ。細かな感情にとらわれない方がうまくいく日。気を遣いすぎると、知らぬ間に心が消耗してしまいそう。周りからの誘いは、気が向くものだけで十分です。みんなと一緒にいる時ほど、自分を優先して。ハンドクリームで手元を潤すと◎。後回しにしていたことを片づける日。面倒で手をつけられずにいた掃除や手続きも、今日は一つだけでも進めるとスッキリしそう。手間に感じることほど、思い切って腰を上げて。家族との予定の確認も早めに。苦手なことにあえて挑戦してみると良さそう。仕事や作業のしやすさを整える日。根を詰めるより、デスクまわりを片づけたり、気分の上がる道具を使ったりすると効率が上がりそう。周りへの気遣いが、評価にもつながります。成果は焦らず育てて。おそばやうどんなど、麺類が今日はおすすめ。新しいお金の使い方が見つかる日。気になっていたサービスや新しい節約術を、気軽に試してみると良さそう。ただし、勢いだけの買い物は控えめに。自分の得意なことが、思わぬ収入のヒントになることも。温かいスープで体をいたわってあげて。疲れがたまりやすい日。やめたいのに続けている悪習慣や、だらだらと続く夜更かしを断ち切るチャンス。無理に人と会うより、今日はひとりで静かに過ごす方が回復は早そうです。抱えている秘密は胸にしまっておいて。肉料理でしっかりスタミナを補給して。気持ちが内にこもりやすい日。気になることがあっても、ひとりで勘ぐるほど不安が膨らみそう。お金の貸し借りの話や深入りしそうな話題は、聞き役に回って。直感は信じつつ、決断は持ち越すのが安全です。リンパマッサージで体の巡りを整えると、気持ちも軽くなります。段取りが狂いやすい日。急な予定変更や思わぬ頼まれごとで、ペースが乱されがち。今日は流れに逆らわず、できる範囲で淡々とこなせば大丈夫です。睡眠や体調の管理も忘れずに。イライラが募る前に周りに相談すると、意外な助け舟がもらえそう。懐かしい思い出は、心を温めてくれる大切なもの。でも今日は、振り返るより目の前の景色に目を向けてみましょう。昔と比べるのをやめたとき、今の自分にしか見つけられない喜びが、すぐそばにあると気づけるはずです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4