ロッテの茨木佑太は、スライダーのキレが抜群だった。

今季初登板となった6月7日のヤクルト二軍戦、3－2の4回二死一塁で山野辺翔を2ボール2ストライクから大きく曲がる外角スライダーで空振り三振に仕留めれば、6月13日の日本ハム二軍戦、0－6の5回一死二塁で濱田泰希を1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた128キロ外角スライダー、同日の日本ハム二軍戦、0－6の5回二死二塁で阪口樂を3ボール2ストライクから外角の空振り三振に仕留めたスライダー。

さらに7月14日のオイシックス戦、5－6の5回一死走者なしで中山翔太に投じた初球の外角スライダー空振りが良い。2ストライクから空振り三振に仕留めた外角スライダー、プロ初勝利を挙げた8月6日の中日二軍戦、1－1の7回一死走者なしで中村奈一輝を3ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた7球目の外角128キロスライダーが非常に良かった。

茨木はスライダーについて「空振りもカウントも取れるので、自分の中で自信のあるボール。有効的に使えるかなと思います」と手応えを掴む。

今季については「春先、キャンプ中に怪我してしまって、入りが悪かったんですけど、その中でフォームが崩れたりというのがあって、だいぶ苦しい場面が続いている、結構考えることで知識というか、自分の体をどうやって使うべきかというのがどんどんわかってきている。あとはしっかり体も鍛えられて体も大きくなりましたし、あとはそれをしっかり活かして球速を上げるだけかなと思っているので、中身の濃かった1年でした」と振り返る。

11月21日からは『JAPAN WINTER LEAGUE2026』に参加する。「色々な方がいると思うので、その中で自分の合うことをしっかり吸収できるようにというか、全て球速の面なんですけど、体の使い方をしっかりと学びたいと思います」と意気込んだ。

来季に向けては「大きい体をしっかり使っていい球を投げる。球速はまだまだ全然なので、そこは上げられるようにしっかりやっていきたいと思います」と球速アップを誓った。

取材・文＝岩下雄太