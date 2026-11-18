2026年11月15日、ドリームオートインター店（栃木県栃木市）において、ランボルギーニ・ミウラの生誕60周年を記念するイベント「ミウラ60リユニオン＆第1回ドリームモーターショー」が開催された。

【画像】カラフルなミウラが整然と並ぶ姿はまさに壮観。他にもスーパーカー世代には感涙もののコレクションがずらりと展示（写真97点）

あらためて、ランボルギーニ・ミウラは1966年のジュネーヴ・モーターショーでデビューしたV型12気筒エンジンを横置きでリアミドに搭載するスーパーカーの先駆的存在である。その革新的なレイアウトと、マルチェロ・ガンディーニ（ベルトーネ）による造形は、以後のスーパーカーの規範となっている。

2026年はランボルギーニ・ミウラのデビューから60周年アニバーサリーイヤーであり、世界各地で関連イベントが行われている。日本でも4月に京都で「KYOTO スポーツカー＆スーパーカー・ヘリテージ・ギャザリング北野天満宮2026」が開催され4台のミウラが集結した。

関東エリアでも同様のイベントを実施してみたいというドリームオートの上原正雄代表の強い想いから、このイベントの開催が決定。「スーパーカークラシックス（SCC）」と「スポーツカーヘリテージギャザリング（SCHG）」、そして「ドリームオート」とのスペシャルコラボレーションとしてこのイベントは企画された。

ドリームオートでは、同社の顧客をメインに500名を超えるオーナーが所属するスポーツカークラブ「DFJ（Dream Fantasy Junction）」を運営する。この名称はアメリカ西海岸で活動する有名なクラブにちなんだもので、メーカーや国籍の垣根を超えたクラブとなっている。定期的にツーリングやサーキット走行会などを行っており、200台規模のツーリングイベントも珍しくないというが、テーマ設定のもとに車両展示をメインとしたモーターショーは初の試みという。

当日はあいにくの雨に見舞われるも、ランボルギーニ本社主催のコンクールにおいてベストショーを獲得したグリーン（ヴェルデ・スキャンダル）のSVをはじめ、ブラック、ダークブルー、レッド、イエローの4台のＳ、そしてオレンジの400と、6台ものミウラが集結。見事なまでに同じ色が２つとなく、カラフルなミウラが整然と並ぶ姿はまさに壮観。老若男女問わず思わず写真を撮ってしまう、これを見るためだけに訪れる価値のあるものだった。

来場者はスーパーカー世代のオヤジさんばかりでなく、親子連れや若い世代の姿も多く見られた。若者の車離れと言われて久しいが、スーパーカー世代の子供たち、いわゆるジェネレーションＹには確実に車好きが増えていると感じた。自動車文化の継承という意味においても、こうしたグラスルーツイベントの意義は大きいはずだ。

ミウラ生誕60周年記念ギャザリングに加え、ショールーム内にはチゼータV16T、ブガッティEB100、ジャガーXJ220、フェラーリ512BB、ランボルギーニ・カウンタックLP400、トヨタ2000GTとスーパーカー世代にとっては感涙もののコレクションを展示。また敷地内のパドックには、マクラーレンやマセラティの最新モデルや、フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェなどのクラシックモデルも見ることができた。

そしてこの日は特別に北海道をホームグランドとして活動するロックバンドの「The Pink Cadillac」と東京・西麻布をホームにプレイする「DJマリエンヌ」をゲストとして招聘。バンドはオールディーズや50s 、60 sのロックナンバーを、DJは80s〜90sのロックナンバーをメインとした構成で、交互にライブ演奏を行い会場の雰囲気を盛り上げた。また、来場者にはドリームオート提供の豪華商品が当たるお楽しみ抽選会が行われ、会場は大いににぎわった。

上原代表は締めのあいさつで、雨のなか遠方から駆けつけてくれたオーナー、そして一般の来場者の皆様への感謝の意を述べた。のちに少し話を聞いたところ「もし雨が降らなければ、10台のミウラが集まるはずだったんだけどね」と少し悔しそうな表情もみせていた。

そして2027年には、フェラーリF40の生誕40周年を記念するイベント「F40-40」（仮称）の開催を、同会場にて計画しているという。詳細はまだ未定というが、上原代表も「F40なら数十台は集まると思うよ」と話しており、またの機会を楽しみに待ちたい。

ドリームオート栃木インター店

栃木県栃木市野中町1135-1

http://www.dream-auto.jp/

文：藤野太一 Words: Taichi FUJINO