ナポリに所属するベルギー代表MFケヴィン・デ・ブライネに今冬移籍の可能性が浮上しているようだ。17日、オランダメディア『テレグラフ』が伝えている。

現在35歳のデ・ブライネはヘンク、チェルシー、ブレーメン、ヴォルフスブルクを経て、2015年夏から10年間に渡ってマンチェスター・シティで活躍。公式戦通算422試合出場108ゴール177アシストという成績を残し、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇や前人未到のプレミアリーグ4連覇に大きく貢献した。昨年夏の退団後はナポリでプレーしている。

ナポリとの現行契約は来年6月末までとなっているデ・ブライネだが、今冬に新天地を求める可能性があるという。報道によると、エールディヴィジ3連覇中で、日本代表MF佐野航大も所属するPSVが、かねてから獲得交渉に臨んでいるとのこと。すでに200万ユーロ（約3億5000万円）前後の最初のオファーを提示し、選手本人も今冬の移籍に前向きのようだ。

一方、ナポリはより高い金額を要求しているほか、後釜確保の目処が立った場合にのみ、今冬のデ・ブライネ売却を検討する模様。そうした中、PSVに所属するオランダ人MFスフェン・マイナンスもリストアップされており、同選手の去就がデ・ブライネの移籍を実現させる鍵になり得ると報じられている。

ナポリではここまで公式戦36試合に出場し、9ゴール6アシストをマークしているデ・ブライネ。契約満了を待たずして、今冬にPSVへ移籍することになるのだろうか。マイナンスをめぐるクラブ間交渉とあわせて、今後の動向に注目が集まる。